Cine este Virgil Popescu, ministrul propus la energie, un domeniu plin de provocări dificile / Modificarea Legii Offhore ar putea fi prima sa misiune

Virgil Popescu a declarat în mai multe rânduri că are nevoie de consens politic pentru modificarea Legii Offshore. Noua coaliție de guvernare deține majoritatea în Parlament, motiv pentru care este de așteptat ca în perioada următoare să fie introdus în dezbatere un proiect de lege.O altă provocare pentru Virgil Popescu este preluarea de către Romgaz a participației deținute de Exxon în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră. Însă, cea mai mare provocare este implementarea noilor politici europene legate de energia verde. Mare parte din atenția investitorilor s-a mutat pe zona de energie verde, care, de altfel, va atrage și multe miliarde de euro fonduri europene.A mai deținut funcție de conducere la Ministerul Economiei, fiind secretar de stat în perioada noiembrie 2013-februarie 2014. Este doctor în științe economice și absolvent al Colegiului Superior de Securitate Națională și Colegiului Național de Apărare. Are o avere însemnată.Potrivit CV-ului său, este conferențiar universitar, începând cu 2008, la Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. În 2016 a fost ales deputat. Este vicepreședinte în comisia pentru industrii din Camera Deputaților.În perioada august 2013-octombrie 2013 a fost vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. În perioada 2007-2008 a fost secretar de stat la Departamentul pentru Dialog Social din cadrul Guvernului.Între 2001 și 2008 a fost lector universitar la Universitatea din Craiova. Între 1997 și 2001 a fost director la Petrom, sucursala PECO Mehedinți.Între 1993 și 1997 a fost asistent universitar la Universitatea din Craiova.Studii: Are o diplomă de inginer obținută la Facultatea de Automatică din București, o diplomă de doctor obținută la Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe Economice, și o diplomă de master la Universitatea din Craiova.De asemenea, are o diplomă de absolvire în 2006 a unui curs de securitate și apărare națională la Colegiul Național de Apărare, Universitatea Națională de Apărare "Carol I". O diplomă asemănătoare a fost obținută și în 2008 la Colegiul Superior de Securitate Națională, Academia Națională de Informații Mihai Viteazu.Declarația de avere. Deține multe proprietetăți, multe dintre ele fiind din moșteniri și partaj succesoral: șase terenuri intravilane în Drobeta Turnu Severin și într-un sat din Mehedinți, trei terenuri forestiere și 7 terenuri agricole. De asemenea, deține o casă de locuit, o casă de vacanță și două apartamente, dintre care unul în București.Deține 24 de conturi bancare, în lei, dolari și euro, și cu sume mai mici, dar și mai mari care ajung până la 50.000 euro. De asemenea, deține acțiuni sau părți sociale la 10 societăți, printre care și Petrom. Este asociat la Automotors SRL, Rolavist SRL și Vilaro Design SRL, dar și acționar la Romextera Bank.În declarația de avere sunt trecute și șase împrumuturi de sute de mii de lei acordate unor firme: Automotors SRL, PJIMM MH, Vilaro Design, Rolavist SRL și Lavist SRL. Are datorii la bănci de 13.800 lei și 150.000 euro.La venituri sunt trecute indemnizația de deputat (114.924 lei) și salariul de conferențiar universitar (68.105 lei), dividende de 3.995 lei de la SC Lavist SRL. De asemenea, soția are venituri din salariu, dividende la Vilast Consult SRL și închirirea unui apartament în Drobeta Tr Severin.