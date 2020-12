Ministrul Energiei, Virgil Popescu, la RFI: Eu nu am primit până acum nici o notificare de la furnizorul de energie electrică / Termenul de optare pentru alt tip de contract poate fi eventual prelungit

Citește și:

Virgil Popescu declară că un contract pentru energie electrică poate fi schimbat ”în mod normal” online: ”În funcție de fiecare furnizor. În mod normal, poate fi schimbat online. Dacă îmi aduc aminte și eu am încheiat online un contract, dar până la urmă, a trebuit să-l downloadez acasă, să-l semnez și să-l încarc în aplicația informatică a furnizorului de energie electrică”.





Virgil Popescu spune ce poate face Ministerul Energiei în problema legată de liberalizarea pieței de energie electrică: ”Noi ca minister vom mai aștepta până în jurul datei de 15 ianuarie să vedem exact cum funcționează, după care, dacă este cazul, chiar vom interveni legislativ, în așa fel încât să ajutăm oamenii să găsească cele mai ieftine și cele mai bune soluții pentru prețul energiei electrice și nu să fie trecuți automat într-o piață scumpă a serviciului universal, lăsați acolo până vor alege, ci din contră, aș prefera ca oamenii să fie trecuți direct în piața concurențială, care este mai ieftină și ulterior dacă nu se înțeleg cu furnizorii, dacă nu se întâmplă anumite lucruri, să fie în piața serviciului universal”.Ministrul Energiei consideră că o eventuală amânare a liberalizării pieței de energie nu este o soluție: „Nu cred că este o soluție amânarea cu șase luni a liberalizării, pentru că după șase luni va fi exact același lucru. Mai degrabă, putem eventual prelungi termenul de optare (…). Să nu fie doar până la 31 ianuarie (…), vorbesc de prelungirea acestei perioade, eventual, poate să fie până la 31 martie, de căutare a unui furnizor pe piața concurențială”.El precizează că ANRE este cea care poate decide o eventuală prelungire a termenului de optare pentru alt tip de contract de energie electrică, dar nu exclude intervenția Guvernului: ”În mod normal, ține de ANRE această decizie, ei au stabilit această dată de 31 ianuarie. De aia am zis că noi așteptăm până în jurul datei de 15 ianuarie, să vedem exact câte contracte au fost făcute în piața concurențială, să avem o imagine de ansamblu. Sunt convins că nu o să fie foarte multe contracte, este un lucru evident, dar vreau să vedem exact cum a funcționat și dacă ANRE nu o va face, evident că o putem face și prin OUG”.”Nu am primit nici o notificare de la furnizorul de energie electrică”Virgil Popescu spune că el nu a primit până acum (joi dimineață, ora 9.15-n.r.) nici o notificare din partea furnizorului de energie electrică, legată de liberalizarea pieței: ”Eu vă mărturisesc că eu nu am primit până acum nici o notificare de la furnizorul de energie electrică. Și eu sunt abonat în București la un furnizor în piața reglementată. Eu până astăzi, nu am primit absolut nimic”.Ministrul Energiei precizează că un client care are deja un contract pe piața concurențială nu va fi afectat de liberalizarea pieței: ”Nu, dacă îl aveți în piața concurențială, rămâne în piața concurențială pentru toată perioada de valabilitate a contractului, să nu expire, că atunci trebuie să încheiați altul”.