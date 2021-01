Liberalizarea în energie: Cât mai multe contracte cu alți furnizori înseamnă concurență mai mai mare și prețuri mai mici

Cele patru mari companii, ENEL, CEZ, Electrica sau E.ON, profită și de atribuțiile lor multiple, ele fiind și furnizori de ultimă instanță, dar și operatori ai rețelelor de distribuție.





În realitate, cu cât s-ar produce mai multe schimbări în sensul semnării unor contracte cu alți furnizori, cu atât s-ar produce o mai mare concurență, care în final ar duce la formarea prețului corect. Cu cât este mai mare concurența, cu atât se va înteți interesul furnizorilor de a câștiga clienți prin servicii cât mai bune și prețuri cât mai atractive.

Riscurile la schimbarea unui furnizor sunt inexistente. Nimeni nu rămâne fără curent electric câtă vreme își plătește facturile.

Multe persoane se tem că vor avea probleme de alimentare cu energie în cazul în care ar renunța la acești mari furnizori, deoarece acestia sunt și operatorii rețelelor de distribuție. Trebuie știut că schimbarea furnizorului nu influențează cu nimic funcționarea rețelei. Sunt activități total diferite. Adică, operatorul de rețea poate fi unul dintre cei mari, Enel, CEZ, E.ON sau Electrica, dar tu să ai furnizor cu totul altă firmă. La schimbarea furnizorului nu se întâmplă nimic asupra alimentării cu energie, adică nu se întrerupe curentul și nu apare nicio schimbare asupra instalației electrice.

Nu există riscuri nici dacă furnizorul își închide brusc activitatea. Pentru astfel de situații există serviciul universal. Clienții sunt preluați automat de către un furnizor de ultimă instanță, până când este încheiat un nou contract.

Trebuie știut că unele persoane sunt deja pe piața liberă. Dacă pe factură scrie "factură piața concurențială" înseamnă că ai încheiat deja contract pe piața liberă, în 2018, înainte să se revină la regimul reglementat. Este bine ca și în acest caz să vezi dacă nu cumva este mai avantajos să închei un nou contract decât să nu faci nimic.

Persoanele care primeau energie în regim reglementat, de la unul dintre acești furnizori, vor fi obligați să plătească serviciul universal, la preț mult mai mare decât dacă încheie un contract pe piața liberă. Un contract pe piața liberă poate fi încheiat fie cu același furnizor, fie cu altul. Serviciul universal va fi oferit tot de acești mari furnizori, în calitate de furnizori de ultimă instanță.

Dacă ești client Electrica Muntenia Nord și nu închei un nou contract, vei plăti cu 15% mai mult, la Electrica Transilvania cu 17% mai mult, iar la Electrica Transilvania Nord cu 14% mai mult.









În plus, a cerut prin ordin furnizorilor să transmită "clienților casnici odată cu oferta pentru serviciul universal și cel puțin o ofertă concurențială, atât în cursul lunii decembrie 2020, cât și în luna ianuarie 2021".





Ce pași ai de făcut pentru a încheia un contract pe piața liberă



Dacă vrei să plătești mai puțin, alege să închei rapid un contract pe piața liberă, ori cu acest furnizor care încearcă să-ți "vândă" în primul rând serviciul universal, ori cu altul. Sunt zeci la alegere.



În primul rând, intră pe comparatorul de prețuri de pe site-ul www.anre.ro, selectează ce ți se potrivește și apoi analizează fiecare ofertă. Important de precizat, nu toți furnizorii au oferte cu preț fix. Adică, dacă ai selectat varianta "preț fix" și nu găsești furnizorul la care te gândeai, este posibil să-l găsești la opțiunea "preț variabil".



Situația 1. Vrei să rămâi la actualul furnizor.

- Completezi cererea de contract pe care ți-o pune la dispoziție.

- Apoi o trimiți la adresa de e-mail a furnizorului, atașând și copii după documentele cerute. În general, copiile cerute sunt cam acestea: Actul de identitate al solicitantului

Actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință asupra spațiului care face obiectul locului de consum respectiv

Situația 2. Vrei să schimbi furnizorul.



- În acest caz, în primul rând, trebuie să știi că ai dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare actual. Prin intermediul furnizorului nou ales transmiți o notificare vechiului furnizor.

- Completezi o cerere de încheiere a unui contract cu un nou furnizor, dar și o notificare privind schimbarea furnizorului. Notificarea este transmisă către noul furnizor, care are obligația să o trimită mai departe celui la care tu renunți. Atât cererea de încheiere a unui nou contract, cât și notificarea sunt puse la dispoziție de fiecare furnizor, când selectezi să vezi ofertele prezentate pe comparatorul de prețuri.

- Trimiți cererea și notificarea pe adresa de e-mail a noului furnizor, împreună cu copiile după documentele cerute, în primul rând: copie după actul de identitate, copie după actul de proprietate și copie după ultima factură de energie electrică.



Noul contract intră în vigoare imediat după ce încetează contractul cu vechiul furnizor.

Noul contract intră în vigoare imediat după ce încetează contractul cu vechiul furnizor.









Adică, dacă erai consumator în regim reglementat la Enel și nu vei semna un contract pe piața liberă, vei fi trecut automat pe serviciul universal, la Enel, urmând să plătești, în funcție de zonă, cu până la 26% mai mult față de luna decembrie. Mai exact, la Enel Muntenia ai plăti cu 23% mai mult, la Enel Dobrogea cu 18% mai mult, iar la Enel Banat cu 26% mai mult.

Dacă ești client E.ON și nu închei un contract, vei plăti cu 13% mai mult.

Dacă ești client CEZ și nu vei încheia un nou contract, vei plăti cu 17% mai mult.

Acești mari furnizori, care sunt și operatorii rețelelor de distribuție, dețin marea majoritate a clienților. În 2018 a mai avut loc o liberalizare a pieței energiei electrice pentru consumatorii casnici, însă, spre deosebire de acum, prețul pentru serviciul universal nu ajunsese să fie atât de mare. Atunci, liberalizarea s-a produs treptat și oamenii au avut timp să se familiarizeze cu ideea.

În condițiile în care prețul pentru serviciul universal nu era mai mare decât în cazul unui contract pe piața liberă, cei mai mulți consumatori casnici au preferat să rămână la marii furnizori, ENEL, CEZ, Electrica, E.ON, care erau și furnizori de ultimă instanță. Astfel, doar o treime dintre consumatori a trecut pe piața liberă.

Totul a durat doar un an, deoarece în decembrie 2018 a apărut controversata ordonanță 114 care a schimbat totul. Atunci, Guvernul Dăncilă, controlat de Libiu Dragnea și Darius Vâlcov, a impus revenirea consumatorilor casnici la regimul reglementat până în februarie 2022

A venit Guvernul Orban și a modificat OUG 114/2018, reglementând liberalizarea pieței de la 1 ianuarie 2021. De altfel, era obligat să facă acest lucru și de legislația europeană (Regulament al UE 943 din 2018).

Noua liberalizare pare să fi luat consumatorul prin suprindere, deoarece au lipsit campaniile de informare. Responsabili sunt Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) și furnizorii. Abia în ultimele zile din an, unii dintre consumatori de pe piața reglementată au aflat că urmează liberalizarea și că dacă nu vor încheia noi contracte, vor fi trecuți automat în regim se serviciu universal, la prețuri mult mai mari. Marii beneficiari ai întregii situații sunt acești furnizori de ultimă instanță, rămânând cu clienți care le vorr plăti preț de serviciu universal.

Imediat după Crăciun, acești furnizori au început să trimită către clienți oferte pentru servicii universale, punând abia pe ultimul loc varianta încheierii unui contract în regim concurențial.

În loc să fie obligați să trimită clienților oferte concurențiale și odată cu acestea și prețurile pentru serviciul universal, furnizorii fac invers: trimit oferte pentru serviciul universal, adică preț mare, și odată cu acestea oferte pe piața liberă, la prețuri concurențiale.

Furnizorii de ultimă instanță ar trebui să fie o excepție, nu regulă. Adică, să primești energie de la un furnizor de ultimă instanță doar în situații excepționale, de exemplu atunci când furnizorul tău intră brusc în faliment și tu nu ai apucat să te muți la altă companie. De aceea și prețul pentru serviciul universal poate fi mai mare, însă acesta nu ar trebui acceptat pe o perioadă prea mare. Adică mai mare de o lună, de exemplu.

În aceste condiții, Virgil Popescu, ministrul energiei, a declarat în ultima zi din an că este posibil ca Guvernul să intervină după 15 ianuarie prin OUG, pentru a prelungi perioada în care populația poate alege un contract de energie electrică pe piața concurențială. Ministerul Energiei va aștepta până în jurul datei de 15 ianuarie să vedem exact cum funcționează piața, după care, dacă este cazul, chiar va interveni legislativ, în așa fel încât ajutăm oamenii să găsească cele mai ieftine și cele mai bune soluții pentru prețul energiei electrice și nu să fie trecuți automat într-o piață scumpă a serviciului universal, a spus ministrul.