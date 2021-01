ANRE a discutat doar cu marii furnizori de energie elaborarea unei legislații controversate / Consumatorii și alți furnizori sunt ignorați

Întrebați de HotNews.ro de ce nu au fost chemate toate părțile interesate, reprezentanții ANRE au spus că ordinul creează obligații doar pentru furnizorii de ultimă instanță, ceea ce nu este adevărat. Ordinul creează obligații și pentru ceilalți furnizori, însă partea controversată este că îi favorizează pe cei de ultimă instanță. Practic, ANRE permite prin legislație practici anticoncurențiale.

Este vorba despre prelungirea până pe 31 martie a posibilității de a încheia contracte pe piața liberă, timp în care un consumator rămâne la furnizorul de ultimă instanță, plătind prețuri mai mari pentru servicii universale. Ordinul este cu capcane și vine după un alt ordin controversat emis în decembrie, înainte de Crăciun.

Răzvan Nicolescu, expert și fost ministru al energiei, consideră că deciziile ANRE ar putea fi considerate ajutor de stat. "Măsura propusă ar putea fi declarată ilegală din perspectiva legislației europene de concurență, putând fi considerată un ajutor de stat pentru patru furnizori sau chiar o acțiune a ANRE de constituire de cartel și segmentare de piață", a scris Răzvan Nicolescu pe contul său de Facebook. Acesta susține ideea reorganizării ANRE și integrarea sa în Consiliul Concurenței. "Încă un argument că ANRE trebuie integrată în Consiliul Concurenței. Între furinzori trebuie să existe un mediu concurențial corect iar cei care aleg Hidroelectrica, de ex, nu trebuie penalizați", a mai scris Răzvan Nicolescu.

Povestea unor ordine controversate ale ANRE







Pe 23 decembrie 2020, ANRE a emis Ordinul 241 privind unele condiții de furnizare a energiei de către furnizorii de ultimă instanță. Reamintim că acest statut de furnizori de ultimă instanță îl au ENEL, CEZ, Electrica, E.ON.Pentru că foarte mulți consumatori casnici nu știau că urmează liberalizarea, în ordin apare o prevedere care lasă posibilitatea de a alege oferta de furnizare aplicabilă de la data de 1 ianuarie 2021 până la sfârșitul lui ianuarie. Însă, în acest ordin mai apare o prevedere la art. 4, alin. 4, care spune că operatorii care au și calitatea de furnizori de ultimă instanță compensează sumele plătite în plus pe serviciul universal, în perioada de la 1 ianuarie 2021 până în momentul în care este încheiat contractul în regim concurențial. Mai exact, furnizorul emite o factură de regularizare.Aceasta în condițiile în care de la 1 ianuarie, persoanele care primeau energie în regim reglementat sunt transferați automat la furnizorii de ultimă instanță, dacă nu au încheiat un contract pe piața liberă. La furnizorii de ultimă instanță vor fi obligați să plătească serviciul universal, la preț mai mare decât dacă încheie un contract pe piața liberă.Reglementează posibilitatea ca furnizorul de ultimă instanță să emită această factură de regularizare, acoperind diferența dintre prețul pentru serviciul universal și prețul din contractul concurențial. Exemplu: Sunt client ENEL și până la 1 ianuarie 2021 eram în regim reglementat. Nu am încheiat un contract pe piața liberă nici cu ENEL, nici cu vreun alt furnizor. Atunci sunt trecut automat la ENEL, în calitate de furnizor de ultimă instanță și plătesc prețul cerut pentru serviciul universal, unul care este mai mare decât pe piața liberă. Mult mai mai mare, în general, decât prețul oferit de mulți alți furnizori în afară de cel de ultimă instanță. Reușesc să închei un nou contract abia pe 31 ianuarie cu ENEL. Potrivit ordinului, compania îmi trimite în termen de 90 de zile o factură de regularizare care să acopere diferența dintre prețul pentru serviciul universal și cel din contractul de pe 31 ianuarie, pentru consumul realizat între 1 ianuarie și 31 ianuarie.Condiția pentru a primi această factură de regularizare este să închei contract cu cel care își este acum furnizor de ultimă instanță. Dacă închei contract cu alt furnizor, nu mai primești această factură de regularizare, aceasta fiind o prevedere care avantajează furnizorul de ultimă instanță. Un consumator care nu știe că poate încheia contracte pe piața liberă la prețuri mult mai avantajoase, pe termen lung, va fi atras de ideea de a primi o factură de regularizare, chiar și pentru o diferență de 3 lei. Trebuie precizat că, în general, prețurile din ofertele de pe piața liberă ale operatorilor care sunt și furnizori de ultimă instanță sunt destul de ridicate și nu cu mult mai mici față de prețurile pentru serviciul universal. Diferența mare apare între prețurile pentru serviciul universal și ofertele celor care nu sunt furnizori de ultimă instanță.Luni, pe 4 ianuarie, ANRE vine cu un proiect de Ordin prin care prelungește această perioadă până pe 31 martie. Adică, dacă închei un contract pe 31 martie, furnizorul de ultimă instanță îmi va emite o factură de regularizare pentru perioada 1 ianuarie- 31 martie. Ideea de a primi factură de regularizare pare și mai tentantă pentru un consumator captiv marilor furnizori.De altfel, nici nu a fost încă aprobat acest Ordin, fiind abia pus în dezbatere pe site-ul ANRE, că unul dintre marii furnizori a și trimis un comunicat de presă prin care anunță clienții că au timp până pe 31 martie să aleagă oferta "potrivită nevoilor lor" și că oferă discount pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 martie 2021. "În cazul în care aceștia depun oferta CEZ semnată până la data de 31 martie 2021, furnizorul va emite o factură de discount pentru perioada în care s-a aplicat prețul nou de Serviciu Universal astfel încât în perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 clienții beneficiază de prețul negociat conform noului contract semnat", anunță furnizorul de ultimă instanță CEZ.Altfel spus, ordinul ANRE vine mănușă intereselor furnizorului de ultimă instanță, care poate astfel ademeni clientul cu un discount aparent atractiv. Aparent, pentru că acel discount poate fi mult mai mic față de diferența dintre prețul pentru serviciul universal și oferta altor furnizori de pe piața liberă.Ordinul din decembrie mai prevede că dacă vor, furnizorii care nu sunt de ultimă instanță pot să aplice "o reducere la prețul din oferta concurențială care să permită recuperarea de către client a diferenței față de prețul aplicat în perioadă cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 și data intrării în vigoare a contractului în regim concurențial". Însă, este greu de crezut că un furnizor care are deja oferte mult mai reduse față de cel de ultimă instanță ar oferi o reducere cu diferența până la prețul pentru serviciul universal. În unele cazuri ar fi o diferență de până la 10 lei pentru un consum mediu de 100 MWh.