Liberalizarea în energie: Consumatorii vor fi trecuți direct pe prețul concurențial, cel mai mic din ofertele actualilor furnizori - Virgil Popescu

Ulterior, consumatorul va avea posibilitatea să caute și să încheie ce contracte doresc, cu orice furnizor. Virgil Popescu spune că a discutat cu reprezentanții Consiliului Concurenței și este "perfect concurențială" o astfel de măsură.A mai discutat și cu reprezentanții ANRE și îi lasă să se gândească până pe 15 ianuarie."Ei au o bază de 6 milioane de clienţi reglementat pentru care nu au plătit niciodată. Deci asta este evident, când s-a făcut privatizarea, distribuţiile au luat distribuţiile de energie electrică, nu au luat clienţii. Automat au preluat această bază de date, au preluat clienţii, nu au plătit niciodată pe ei, iar acum îi folosesc ca şi monopol. Ori asta nu poate să rămână aşa. Nu pot să am eu monopol de 6 milioane de clienţi pe care îi gestionez cum vreau şi dacă eu mâine spun că trec în regim concurenţial îi duc întâi prin serviciul universal care este mai scump: eu îl stabilesc că este mai scump cu 26%, la anumiţi furnizori cu 15%, cu 20% la alţii şi îi las pe aceşti 6 milioane să opteze într-o lună, două, trei", a declarat Virgil Popescu marți, la Digi24, potrivit Agerpres.Acesta a spus că lasă ANRE să se mai gândească, dar după data de 15 ianuarie, în Guvern va fi modificată legea energiei electrice şi a gazelor naturale în privința liberalizării."Eu o să vin cu o propunere foarte clară: le-am spus-o astăzi celor de la ANRE. Am verificat-o cu Consiliul Concurentei, este perfect concurenţială: nu trec oamenii obligatoriu în serviciul universal care este mai scump. Nu. Le ofer oamenilor să intre direct pe preţul concurenţial, cel mai ieftin al furnizorului actual şi, dacă nu le convine, se pot schimba, dar nu îi duc în serviciul universal care este cel mai scump. Deci, furnizorii au o bază de date de clienţi, ştiu profilul clientului, ştiu cât consumă, au ofertele în concurenţial care sunt mult mai ieftine decât oferta în serviciul universal", a spus ministrul.Acesta a precizat că Executivul face aceste modificări în condițiile în care ANRE nu intervine, chiar dacă are posibilitatea să facă acest lucru."Dacă ANRE nu face acest lucru, că poate să facă, şi să le spunem foarte clar tuturor furnizorilor care au baza de date la toţi clienţii din regim reglementat că prima opţiune a clientului este cel mai mic preţ din portofoliul vostru de oferte: ăsta îl oferiţi! Şi este cu mult mai mic decât serviciul universal. Şi cu ocazia asta se închide absolut totul. Nu trebuie să se mai ducă omul să facă coadă, să opteze. Poate ANRE să verifice dacă i-a oferit preţul şi automat poate să intervină şi să penalizeze furnizorul dacă l-a minţit şi are altă ofertă care este deja înregistrată acum, că aveţi în calculatorul de preţuri al ANRE cu toate ofertele. Ele au fost notificate către ANRE. Deci nu mai putem vorbi că se poate jongla cu ofertele", a mai spus Virgil Popescu.Reamintim că Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a emis ordine care ar putea favoriza furnizorii de ultimă instanță, adică ENEL, CEZ, Electrica, E.ON, în raport cu alți furnizori, în contextul liberalizării pieței energiei electrice. Teoretic, piața energiei s-a liberalizat de la 1 ianuarie 2021. Practic, reglementatorul intervine pe piață și prin tot felul de tertipuri creează avantaje acestor mari furnizori.De altfel, conducerea ANRE s-a întâlnit cu reprezentanții operatorilor care sunt și furnizori de ultimă instanță (ENEL, CEZ, Electrica, E.ON) înainte de a pune în dezbatere publică un ordin controversat care îi favorizează pe aceștia, potrivit informațiilor HotNews.ro.Una dintre întâlniri a avut loc chiar luni, cu puțin timp înainte ca proiectul să fie publicat pe site-ul ANRE. La discuții nu au fost chemate toate părțile interesate, cum ar fi reprezentanții consumatorilor sau și alți furnizori în afară de cei patru.Întrebați de HotNews.ro de ce nu au fost chemate toate părțile interesate, reprezentanții ANRE au spus că ordinul creează obligații doar pentru furnizorii de ultimă instanță, ceea ce nu este adevărat. Ordinul creează obligații și pentru ceilalți furnizori, însă partea controversată este că îi favorizează pe cei de ultimă instanță. Practic, ANRE permite prin legislație practici anticoncurențiale, unele prevederi părând a fi cu dedicație.