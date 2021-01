Mai mulți "băieți deștepți" din energie, printre care un senator PNL și un magnat al petrolului, s-au asociat pentru a face concurență Complexului Energetic Oltenia - Presafarastapani.ro

Baronul local PNL, Ion Iordache, îmbogățit din contracte cu statul și ajuns recent senator (despre care am arătat aici), a mirosit milioanele de euro, fonduri europene, alocate României, pentru dezvoltarea de capacități care să producă energie “curată”.În campania electorală, afaceristul vopsit liberal peste noapte și pus în fruntea listei pentru Senat a PNL Gorj, după ce abandonase ALDE (care picase la vot) și făcuse o haltă la PSD, s-a folosit de problemele Complexului Oltenia, promițând salvarea companiei, prin investiții din banii ce urmează a veni de la Uniunea Europeană, pentru care producătorul de energie trebuie să închidă o parte din capacitățile de producere a energiei pe bază de cărbune și să le înlocuiască cu unele pe bază de gaze sau regenerabile, în speță fotovoltaice. Șefii din CEO l-au plimbat pe Ion Iordache, ca pe Mesia, prin carierele companiei, unde strângeau minerii să-i asculte propaganda electorală. Candidatul le-a promis ortacilor “marea cu sarea”, dându-le asigurări că se va bate pentru ei și pentru ca CEO să nu piară. Ce nu le-a spus politicianul care tânjea la scaunul de senator este că se asociase deja, de câteva luni, cu alți șase băieți deștepți, cu care înființase două firme, ce au ca obiect de activitate „producerea energiei electrice”.Ambele societăți au sediul în Turceni, nu departe de termocentrala Complexului Oltenia, unde Iordache deține un adevărat imperiu, ce se întinde pe aproximativ 1.000 hectare de teren.Una dintre firme, SC Energie Oltenia, a fost înființată în 7 septembrie 2020 și are cinci acționari, respectiv Ion Iordache, Dumitru Remus Vulpescu, Ioan Sîrbu, Mihai-Ionuț Pop, Constantin Tomescu, fiecare cu câte 20% din părțile sociale.În cea de a doua firmă, SC Energy Transition, înregistrată în data de 26 august 2020, sunt tot cinci asociați, însă cel mai mare pachet de părți sociale le deține Ioan Sîrbu (38%), Ion Iordache, Gabriel Valentin Comănescu și Mihai-Ionuț Pop au câte 18%, iar Ștefan Doru Șandru are 10%.Firmele lui Iordache pot primi gratuit certificate verzi de la statul român, pe care să le vândă CEOAfacerea pusă la cale de Ion Iordache și asociații este una profitabilă și făcută cu 100% bani europeni, adică fără costuri din partea “investitorului”, dacă va produce energie exclusiv în sistem fotovoltaic. Uniunea Europeană asigură finanțări nerambursabile pentru domeniul energiei, iar în cazul fotovoltaicelor, costurile amenajării unui parc este acoperit integral din bani europeni. Mai mult, producătorii de energie verde beneficiază și de subvenții în certificate verzi, pe care le primesc din partea statului român. Respectivele certificate pot fi vândute producătorilor considerați poluatori, cum este și Complexul Energetic Oltenia. Certificatele verzi, pe care le primesc firmele ce creează parcuri fotovoltaice, sunt calculate la cantitatea de energie produsă. La o suprafață de 500 ha amenajate cu panouri solare, se produc, în medie, 400 MW. Însă, cea mai costisitoare operație este conectarea la sistemul energetic național. Stația de injecție în sistem a costat, de exemplu, în cazul parcului eolian de la Cogealac, jumătate din costurile investiției. Termocentrala Turceni, conectată deja la sistemul național, poate scuti un investitor din zonă, de o cheltuială destul de mare, putându-l ajuta la vărsarea în sistem a energiei produse.