Electrica, locul în care se refugiază pensionarii și consilierii din zona "ordinii publice și siguranței naționale"

Din ianuarie 2019, director general al grupului Electrica este Corina Popescu, fost președinte al Directoratului Transelectrica, în perioada guvernului Tudose, și fost secretar de stat în Ministerul Energiei, în perioada guvernării Cioloș. În schimb, Consiliul de Administrație este condus, din iulie 2020, de Cristian Boșoancă, un apropiat al ministrului energiei Virgil Popescu. De altfel, a fost directorul de cabinet al acestuia.





De la UM la Electrica





TomisNews.ro în ianuarie 2020, arată că Rădulescu s-a pensionat în cadrul Serviciului Român de Informații și este apropiat de fostul deputat PSD Iulian Iancu, cel care mulți ani, până în 2020, a controlat politicile în domeniul energiei, indiferent de guvernele care s-au perindat.

Tânăr pensionar de lux





Acesta a intrat în atenția presei în august 2017, când a fost reangajat în Ministerul de Interne, în funcția de secretar de stat, a doua zi după pensionare. Atunci ministru era Carmen Dan. Ciocoiu s-a pensionat la 45 de ani, fiind trecut în rezervă cu grad de general și o pensie de 13 mii lei, potrivit Digi24. A doua zi după ce în Monitorul Oficial a apărut decretul de trecere în rezervă, Ciocoiu a fost reangajat, prin decret semnat de premierul Mihai Tudose, fix pe poziția avută înainte de pensionare, cea de secretar de stat.











Acum, se află la Electrica. Ciocoiu aduna lunar un salariu de cel puțin 10.000 de lei și o pensie de circa 13.000 lei, ceea ce înseamnă că, anual, cu norma de hrană, echipamentul și alte beneficii, secretarul de stat ar fi depășit 300.000 de lei, potrivit Digi24. În urma scandalului stârnit în presă, Ciocoiu a fost eliberat la cerere din funcția de secretar de stat.Acum, se află la Electrica.

Potrivit declarației de avere din mai 2020, venitul său anual, înainte de a avea funcția de director la Electrica, se ridica la peste 260 mii lei, reprezentând salariu, pensie, dividende obținute la PS3 (?), SNSPA, Electrica și Ministerul de Interne.





Femeia din spatele coloanelor oficiale





BZI.ro arată Maria Cristina Manda a fost, timp de 18 ani, în perioada 1994-2012, partenera în cinci firme cu fostul ofițer de Securitate, Alexandru Silviu Mohora. Acesta supraveghea și Vitrocim, întreprinderea de comerț exterior unde a lucrat Dan Voiculescu.





Dintr-un consiliu de administrație în altul





După listarea din 2014, statul a rămas cel mai mare acționar, cu o participație de 48,8%. Adică, foarte aproape de majoritar. Restul sunt acțiuni deținute de mai mulți acționari, însă nu suficient de uniți pentru a face față intereselor acționarului cel mai mare, adică statul român. De ce? După listare, statul a rămas cel mai mare acționar, cu o participație de 48,8%. Adică, foarte aproape de majoritar. Restul sunt acțiuni deținute de mai multe entități private, însă nu suficient de unite pentru a face față intereselor acționarului cel mai mare, adică statul român.Astfel, statul este cel care impune politicile și oamenii pe funcții de conducere. În condițiile în care statul are o participație de 48,8%, Electrica se bucură de protecție în fața Curții de Conturi sau al vreunui corp de control. Mai exact, Curtea de Conturi nu poate face verificări asupra Electrica, dacă statul deține sub 50% din participații, chiar dacă acesta este cel mai mare acționar.Claudiu Daniel Rădulescu a fost numit, de curând, în funcția de director general ajunct al Electrica Furnizare, filială a grupului Electrica, potrivit surselor HotNews.ro. Acesta scria într-un CV publicat pe site-ul Romarm, în calitate de membru în Consiliul de Administrație, că în perioada septembrie 2002- iulie 2019 a fost "ofițer în cadrul mai multor unități militare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională".Soția sa, Mădălina Rădulescu, a dezvăluit, în declarațiile sale de avere, și unitatea militară la care a lucrat: UM 0467.Și soția lucrează în domeniul energetic, ocupând pe rând funcții de șef birou la Electrica, apoi șef serviciu la Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie (SAPE), director general SAPE, iar din 2018 este la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).La bază este inginer, studiind utilajul și tehnologia sudurii, la Universitatea Politehnică București, în perioada 1989-1994. Până în 2002 când a ajuns să lucreze în unități militare, a fost manager în firme de mobilă și de derivate din petrol.Tot din zona "ordinii publice și siguranței naționale" a ajuns, după pensionare, la Electrica SA. Cornel Gabriel Ciocoiu a fost numit în mai 2020 director de departament la Electrica.O altă persoană care a avut legături cu "siguranța națională" și care și-a găsit loc la Electrica este Maria Cristina Manda, avocat, director Divizia Juridic și managementul Participațiilor la Electrica, și membru în Consiliul de Administrație al Electrica.Maria Cristina Manda a fost în 2016 și 2017 subsecretar de stat la Ministerul Administratiei și Internelor, în urma unei decizii semnate de Dacian Cioloș. Anterior, fusese consiliera lui Gabriel Oprea în perioada în care el a ocupat funcția de ministru de Interne. Era văzută ca fiind foarte influentă la nivelul ministerului. Era considerată femeia din spatele cazului „Gabriel Oprea - Tiberiu Nițu”, ca fiind cea care a avizat protocolul dintre Ministerul de Intern și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, privind coloanele oficiale.A fost consilier al Monei Pivniceru când aceasta a fost ministru al Justiției, precum și consilier prezidențial în mandatul de președinte interimar al lui Crin Antonescu.Din zona "ordine publică și siguranță națională" vine și Valeriu Ivan, care acum ocupă funcția de director de departament în cadrul Electrica și de membru în Consiliul de Administrație al Electrica Furnizare. Potrivit CV-ului, în perioada ianuarie 1993- februarie 2006, Valeriu Ivan a fost funcționar cu statut special în "Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională". În perioada decembrie 2008- iunie 2014 a fost consilier în Camera Deputaților.Ulterior a fost membru în consiliile de administrație din mai multe companii de stat. Din august 2014 pana in februarie 2015 a fost membru in Consiliul de Administratie al Oil Terminal. Între aprilie 2015 si noiembrie 2015 a fost membru în CA al Societatii Nationale Apele Minerale.În perioada august 2015- octombrie 2015 a fost directorul de cabinet al ministrului economiei Mihai Tudose. În perioada noiembrie 2015- martie 2016, a fost consilierul ministrului energiei de atunci, Victor Grigorescu. În perioada decembrie 2015- august 2016 a fost membru in Consiliul de Supraveghere al Complexului Energetic Oltenia, iar între ianuarie 2016 si iunie 2016 a fost presedintele CA al Companiei Naționale a Uraniului. Apoi a fost membru în Consiliul de Supraveghere al Transelectrica, iar acum este director în Electrica.