Noul ordin al ANRE privind liberalizarea pe piața energiei nu face decât să mențină confuzia și să creeze manipulare pe piață - Asociatia Energia Inteligentă

Singura soluție pe care Asociatia Energia Inteligentă a cerut-o, încă din luna decembrie 2020, este prorogarea termenului liberalizării pieței de energie electrică prin OUG de către Guvern, informarea corespunzatoare a consumatorilor, programe de diseminare pentru consumatori și pregătirea corespunzatoare a procesului de liberalizare a pieței de energie. În opinia Asociației, sunt singurele în măsură să ducă la o liberalizare corectă a pieței de energie electrică și eliminarea haosului existent în acest moment.





Asociația Energia Inteligentă amintește că în conformitate cu Legea 123/2012 cu modificarile și completările ulterioare, la data de 1 ianuarie 2021, toți consumatorii de energie electrică care nu au trecut în piața liberă au ajuns în piața ”serviciului universal”. Astfel, conform legii, aceștia vor achita de la 1 ianuarie 2021, prețul de ”serviciu universal”, care este mai mare cu 13-26% față de prețul achitat în decembrie 2020.Clienții pot trece din piața de ”serviciu universal” în piața concurențială oricând, fără a exista o dată limită. Singura consecință este ca în piața ”serviciului universal”, astăzi, achită un preț mai mare, spune Asociația Energia Inteligentă.Potrivit acesteia, noul proiect de Ordin realizat de ANRE, în concordanță cu Legea 123/2012, ANRE acționând în limita permisă de lege:- NU amână liberalizarea pieței de energie electrică cu 6 luni,- NU aduce prețuri mai mici la consumatorul casnic în următoarele 6 luni, acesta plătind deja de la 1 ianuarie 2021 prețuri de serviciu universal, mărite cu 13-26%,- NU obligă la semnarea contractului într-un interval limită de timp cu consecințe asupra întreruperii livrării de energie electrică. Dar semnarea are avantajul posibilității obținerii unui preț mai mic la energie în piața liberă față de piața ”serviciului universal”, diferența pe care ar urma să o platească în plus un consumator care consumă 100 kWh/lună la unul dintre cei mai mari furnizori fiind de 5 lei/lună.Recomandarea acestui proiect (atentie, recomandarea!) este ca în situația în care un consumator trece din serviciul universal în piața concurențială POATE să primească, de la furnizorul la care trece, un discount care se calculează ca diferență între prețul plătit de consumator în serviciul universal și pretul cel mai mic din oferta furnizorului în piața concurențială.Acest POSIBIL discount, teoretic, nu va fi acordat dacă consumatorul trece la un alt furnizor din piața liberă, deoarece nu acesta i-a luat banii consumatorului și, mai mult, acesta vine cu prețuri care sunt mai bune cu 7-17% față de prețurile pe care le-ar obține de la furnizorul său actual dacă ar trece în piața liberă. Astfel, trecerea în piața liberă la furnizorul care are cel mai bun preț pe platforma ANRE, astăzi, față de unul dintre cei mai mari furnizori, la un consum de 100 kWh ar însemna o factură mai mică cu 11 lei/lună fără niciun discount POSIBIL a fi dat de furnizorul său actual.Acest POSIBIL discount, teoretic, va fi acordat exclusiv dacă consumatorul rămâne la același furnizor care îi furniza și ”serviciul universal” până la trecerea lui în piața concurențială.Dar și aici există cateva semne de intrebare, cum se calculează această sumă. Teoretic, discountul ar trebui să fie raportat doar la prețul energiei active + tarife fără taxe și accize stabilite de lege și pe care furnizorul este obligat să le plătească statului. Astfel, de fapt, suma pe care ar primi-o înapoi consumatorul ar fi de cca 2,5 lei/lună (pentru un consumator care consuma 100 kWh/lună la unul dintre cei mai mari furnizori).În concluzie, diferite poziții publice cu trimitere la acest acest proiect de Ordin, la un potențial OUG, nu fac decât să mențină confuzia pe piață și să creeze manipulare pe piața energiei electrice, spune Asociația Energia Inteligentă.