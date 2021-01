Liberalizarea în energie: Discounturile oferite de Electrica Furnizare aduc prețuri cu până la 15% mai mari față de cea mai bună ofertă din piață - Asociația Energia Inteligentă

“Situația miraculoasă” propusă de autorități, poate determina ca locul prețurilor mai mici decât prețurile din luna decembrie 2020, prin alegerea unui furnizor de pe piața liberă (dacă ar fi existat o perioadă tampon pentru alegerea furnizorului), consumatorii să aleagă oferte care le vor aduce prețuri mai mari decât cele din luna decembrie 2020, mai arată Asociația Energia Inteligentă.







Discount-ul reprezintă diferența dintre prețul de serviciu universal și prețul ofertei concurențiale pentru care a optat consumatorul. Însă, la Electrica Furnizare, cea mai ieftină ofertă concurențială este foarte aproape de prețul serviciului universal, care este oricum ridicat.Asociația Energia Inteligentă a făcut o analiză privind modul în care această decizie va impacta consumatorul final a cărui furnizor de “serviciul universal” este Electrica Furnizare, conform datelor din Compărătorul de Preț ANRE – 20 ianuarie 2020:a) Consumatorii care se găsesc în zona Electrica Transilvania Sud (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu), plătesc de la 1 ianuarie 2021 Serviciul Universal cu prețul final (inclusiv TVA) de 0,751 lei/kWh. Dacă aceștia vor trece în piața concurențială la același furnizor la cel mai mic preț din oferta acestuia, estimăm că vor primi un discount pentru fiecare 100 kWh consumați de 1,6 lei. În situația în care consumatorul din această zonă ar alege cea mai mică ofertă din piață ar caștiga 9,71 lei la fiecare 100 kWh consumați, adică va plăti un preț cu 2% sub prețul pe care-l plăteau în luna decembrie 2020.b) Consumatorii care se găsesc în zona Electrica Transilvania Nord (Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bihor, Cluj, Bistriţa-Năsăud), plătesc de la 1 ianuarie 2021 Serviciul Universal cu preșul final (inclusiv TVA) de 0,742 lei/kWh. Dacă aceștia vor trece în piața concurențială la același furnizor la cel mai mic preț din oferta acestuia, estimăm că vor primi un discount pentru fiecare 100 kWh consumați de 1,3 lei. În situația în care consumatorul din această zonă ar alege cea mai mică ofertă din piață ar câștiga 9,73 lei la fiecare 100 kWh consumați. adică va plăti un preț cu 4% sub prețul pe care-l plăteau în luna decembrie 2020.c) Consumatorii care se gasesc in zona Electrica Muntenia Nord (Brăila, Buzău, Dâmboviţa, Galaţi, Prahova, Vrancea), plătesc de la 1 ianuarie 2021 Serviciul Universal cu prețul final (inclusiv TVA) de 0,760 lei/kWh. Dacă acestia vor trece în piața concurențială la același furnizor la cel mai mic preț din oferta acestuia, estimăm că vor primi un discount pentru fiecare 100 kWh consumați de 1,7 lei. În situația în care consumatorul din această zonă ar alege cea mai mică ofertă din piață ar câștiga 9,72 lei la fiecare 100 kWh consumați, adică va plăti un preț cu 3% sub prețul pe care-l plăteau în luna decembrie 2020.Potrivit Asociației Energia Inteligentă, într-o piață liberă, singura soluție este cea a alegerii celei mai bune oferte din piață, în condițiile unui consumator informat, învățat și protejat.