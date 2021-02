Dosarul Navalnîi: Franța cere Germaniei să abandoneze proiectul gazoductului Nord Stream 2

"Sancțiuni am adoptat, am putea adopta altele dar trebuie să fim lucizi, nu sunt suficiente", a afirmat secretarul francez de Stat pentru Afaceri Europene Clément Beaune la postul de radio France Inter."Cred că opțiunea Nord Stream este o opțiune pe care ar trebui să o avem în vedere", a subliniat el, afirmând că mingea este acum în terenul germanilor. "Este o decizie germană pentru că este un gazoduct care ajunge în Germania"."Am afirmat întotdeauna că avem cele mai mari îndoieli legate de acest proiect", a reamintit Clément Beaune. Sunt în acest context autoritățile franceze favorabile abandonării Nord Stream 2 ? "Într-adevăr", a răspuns el.Franța și-a exprimat rezervele legate de acest proiect și înainte de afacerea Navalnîi dar nu se pronunțase public până acum în favoarea abandonării proiectului.Cancelarul Angela Merkel afirmase în 21 ianuarie sprijinul său pentru acest proiect, deja foarte contestat de Statele Unite.America și mai multe țări europene, precum Polonia, sunt împotriva acestui nou gazoduct, care va dubla capacitățile Nord Stream 1, apreciind că va spori dependența Germaniei și a Uniunii Europene față de gazul rusesc.Subiectul a revenit în discuție după otrăvirea lui Alexei Navalnîi și arestarea sa la revenirea în Rusia în 17 ianuarie, după cinci luni de convalescență. Au urmat apoi reprimarea manifestațiilor care cereau eliberarea sa.Europenii au în vedere și adoptarea de noi sancțiuni dacă președintele rus Vladimir Putin continuă represiunea împotriva opoziției.Șeful diplomației UE, Josep Borrell, urmează să se deplaseze la Moscova în 4 - 6 februarie, pentru a cere eliberarea lui Navalnîi.Acesta a acuzat "arestări masive" și "folosirea disproporționată a forței" în timpul noilor proteste pro-Navalnîi care au avut loc duminică în Rusia. Poliția a arestat peste 5.000 de persoane și a blocat centrul mai multor orașe, printre care Moscova.La începutul lui decembrie, lucrările pentru Nord Stream 2, un proiect de peste 9 miliarde de euro, s-au reluat în apele germane, după ce fuseseră suspendate timp de aproape un an din cauza sancțiunilor americane.