Rezultatele OMV Petrom pe 2020: Profitul net a scăzut cu 64% anul trecut

Productie totala neta de energie electrica mai mare fata de 2020 (2020: 4.2 TWh); centrala electrica Brazi: o revizie planificata va avea loc in T2/21 (2020: in T4).







Vezi aici rezultate OMV Petrom 2020

Perspective pentru 2021. Acestea se bazează pe ipoteza că până la finalul anului nu vor mai fi introduse alte măsuri semnificative de carantina.Pentru 2021, OMV Petrom preconizeaza ca pretul mediu al titeiului Brent va oscila in intervalul 50 - 55 USD/bbl (2020: 42 USD/bbl)Marjele de rafinare sunt estimate a se situa peste valoarea de 4 USD/bbl (2020: 2.9 USD/bbl)Cererea de produse petroliere si electricitate se estimeaza a fi peste nivelul inregistrat in 2020, in timp ce cererea pentru gaze naturale este estimata la un nivel similar cu cel al anului 2020Valoarea investitiilor excluzand achizitiile este estimata la 2,9 mld lei (2020: 3 mld lei)Se așteaptă să genereze un flux de trezorerie extins inainte de plata dividendelor pozitiv (2020: 0,7 mld lei)Neptun Deep: conform declaratiilor recente ale autoritatilor din Romania, Legea Offshore va fi modificata in prima parte a anului 2021Parteneriatul cu Auchan: pana la 100 de magazine MyAuchan sunt estimate a fi deschise in statii de distributie marca Petrom modernizate (la finalul anului 2020: 25 de magazine)Reducerea intensitatii emisiilor de carbon cu 27% pana in 2025 fata de 2010 (2020: cu 25% pana in 2025 fata de 2010).Productia: mentinerea declinului in Romania la circa 5% fata de 2020, fara a include initiativele de optimizare a portofoliului (2020: sub 5%)Optimizarea portofoliului: concentrarea continua pe barilii cei mai profitabili:▸transferul a 40 de zacaminte marginale catre Dacian Petroleum, incheierea tranzactiei fiind asteptata in S1/21;▸vanzarea activelor din Kazakstan catre Magnetic Oil Limited, incheierea tranzactiei fiind asteptata in S1/21.Investitii, excluzand achizitiile: circa 1,8 mld lei (2020: 2,2 mld lei):▸forarea a pana la 40 de sonde noi si sidetrack-uri si realizarea a peste 700 de reparatii capitale (2020: 63 desonde noi si sidetrack-uri; 830 de reparatii capitale)Explorare: investitiile de explorare la circa 0,2 mld lei (2020: 0,2 mld lei)Extindere regionala:▸Han Asparuh offshore Bulgaria: procesarea datelor seismice in vederea maturarii de viitoare candidate pentru foraj;▸Perimetrul II de Explorare Offshore din Georgia: semnarea contractului de partajare a productiei este asteptata in T1/21Rata de utilizare a rafinariei este estimata a se situa peste valoarea de 95% (2020: 92%)Vanzarile totale de produse rafinate sunt previzionate a fi mai ridicate comparativ cu 2020 (2020: 5,0 mil tone)Vanzari totale de gaze naturale mai mici fata de 2020 (2020: 57 TWh), partial ca urmare a cerintelor de reglementare din 2020