OMV Petrom este interesată de gazele din apele ucrainene ale Mării Negre / Compania a încheiat un memorandum de înțelegere cu ucrainenii de la Naftogaz

"Strategia noastră este de a ne extinde activităţile în regiunea Mării Negre. Ucraina este un pas natural pentru a ne adresa oportunităţilor din această zonă, în condiţiile în care această ţară are un potenţial mare de producţie a gazelor. Suntem încântaţi să începem să căutăm modalităţi de colaborare cu Nafttogaz şi ne concentrăm pe o cooperarea eficientă, cu beneficii de ambele părţi pentru ca aceste oportunităţi să meargă mai departe", a afirmat, la rândul său, Christopher Veit, membru al Directoratului OMV Petrom responsabil cu activitatea de upstream, citat de Agerpres.La rândul lor, reprezentanții Naftogaz au spus că un perimetru din Marea Neagră are un mare potențial."Anul trecut, Naftogaz a lucrat la identificarea de noi oportunităţi pentru explorarea şi dezvoltarea de noi perimetre de gaze în Ucraina. Odată cu câştigarea licenţei în perimetrul Yuzivska din Marea Neagră, care are un mare potenţial, precum şi odată cu potenţialul din vestul Ucrainei, Naftogaz îşi accelerează acum planurile de investiţii", a afirmat Otto Waterlander, directorul operaţional al companiei, citat de Agerpres.Acesta consideră că în condițiile în care a descoperit gazele din Marea Neagră din zona României, OMV Petrom are experienţă şi know-how în forajul offshore.Anul trecut, Naftogaz a prezentat noua sa strategie de dezvoltare, care are drept ţintă dublarea rezervelor companiei. Printre proiectele strategice se numără explorarea şi dezvoltarea zonelor din Marea Neagră, depozite de tight gas (un gaz neconvenţional - n.r.), regiunea Yuzivska şi vestul ţării.OMV Petrom explorează, împreună cu americanii de la ExxonMobil, blocul de mare adâncime Neptun Deep din Marea Neagră, estimat la 42 - 84 de miliarde de metri cubi de gaze. Decizia finală de investiţii este aşteptată la începutul anului viitor.Spre comparaţie, România produce în prezent circa 10-11 miliarde de metri cubi de gaze pe an.