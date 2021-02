Soluție pe termen scurt pentru minerii din Valea Jiului: Va fi asigurată plata salariilor pentru următoarele trei luni - Virgil Popescu

Ministrul mai spune că în cursul zilei de vineri a avut mai multe discuții cu reprezentanții sindicatului de la CEH. La o rundă de discuții a participat și premierul Florin Cîțu pentru a afla care le sunt solicitările.Virgil Popescu a precizat că dincolo de soluțiile pe termen scurt, este nevoie și de un plan pe termen lung. "Așa cum am mai spus, am început deja să punem în aplicare o soluție pentru a rezolva problemele de la CEH, dar rezultatele nu se vor vedea peste noapte. Suntem în discuții cu cei de la Comisia Europeană pentru a continua planul de restructurare al CEH. Totodată, prin OUG nr. 200/18.11.2020 pentru modificarea OUG nr. 60/2019, au fost demarate deja discuțiile dintre experți de la ministerul Energiei cu cei de la Consiliul Concurenței, de la Fondul de Mediu, de la ANAF pentru a face reorganizarea CEH, pentru a repune CEH în circuitul economic", a spus ministrul.Acesta mai afirmă că prin Fondul de Modernizare, se va putea face trecerea graduală, de la producția pe cărbune la energie curată.Reamintim că aproximativ 100 de mineri de la Mina Lupeni s-au blocat în subteran, iar alte câteva sute protestează în curtea minei, cerând să-și primească salariile restante. În acest conext, Termocentrala Mintia şi-a oprit activitatea din cauza lipsei de cărbune, iar locuințele și instituțiile din Deva au rămas fără încălzire.Complexul Energetic Hunedoara este o companie în insolvență care a beneficiat de ajutoare de stat, fiind ținută artificial în viață. Dar chiar și așa a ajuns la pierderi uriașe, de sute de milioane lei în fiecare an și peste 6 miliarde lei datorii.Această societate a primit în 2015 un ajutor de stat ilegal, potrivit unei investigații a Comisiei Europene. Comisia Europeană a constatat în noiembrie 2018 că producătorul de energie Societatea „Complexul Energetic Hunedoara” a primit din partea României un ajutor de stat incompatibil, în valoare de aproximativ 60 de milioane euro, prin patru împrumuturi finanțate din fonduri publice. Potrivit acestuia, în prezent, România trebuie să recupereze ajutorul ilegal și dobânzile aferente.În vara anului 2019, în ciuda constatărilor Comisiei, Guvernul a decis să acorde din nou un ajutor de stat prin ștergerea datoriilor. În acest sens a fost aprobată o Ordonanță de Urgență privind amnistia fiscală de care ar putea beneficia Complexul Energetic Hunedoara. Până acum, această ordonanță de urgență nu a fost aplicată.Complexul Energetic Hunedoara a fost înfiinţat în 2012 prin comasarea termocentralelor Mintia şi Paroşeni şi a minelor de cărbune Lupeni, Lonea, Livezeni şi Vulcan.