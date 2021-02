Răzvan Nicolescu: Minerii din Valea Jiului ar trebui angajați într-o nouă companie și să extragă uraniu și grafit

"Toţi minerii de acolo să fie angajaţi într-o nouă companie, să li se mărească salariile, pentru că acum sunt foarte prost plătiţi şi imediat minerii respectivi să meargă să redeschidă o mină de uraniu, avem rezerve de uraniu pe care nu le exploatăm, şi grafit, un minereu rar extrem de important şi de valoros în tranziţia energetică, pe care de asemenea nu-l exploatăm", a declarat miercuri Răzvan Nicolescu, citat de Agerpres."Haideţi să luăm minerii din Valea Jiului, să nu le mai punem viaţa în pericol în acele exploatări din Valea Jiului, să-i plătim mai bine şi să facă lucruri pentru a-şi ajuta ţara şi familiile", a mai spus Nicolescu.Reamintim că marți, Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene, a spus că România ar trebui să vină în curând cu un plan de renunţare totală la utilizarea cărbunelui pentru trecerea la energia regenerabilă. Cărbunele nu are niciun viitor, a declarat marți Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene, în cadrul unei conferințe pe teme de energie. Acesta consideră că hidrogenul este energia viitorului. În acest proces de renunțare la cărbune și trecere la energia regenerabilă este nevoie de gazele naturale ca resursă de tranziție, mai consideră oficialul european."Trebuie să fiu brutal de sincer: cărbunele nu are niciun viitor. De ce industria europeană de cărbune are probleme? Din cauze pur economice, pentru că nu mai există cerere pentru cărbune. Se scufundă. S-au dat subvenţii de miliarde şi miliarde care ar fi putut fi folosite mai bine pentru a crea un viitor pentru oamenii care lucrează azi în industria minieră. Dacă adăugăm la asta şi amprenta de carbon a cărbunelui, trebuie să fim sinceri să spunem că nu există un viitor al cărbunelui", a mai afirmat Timmermans.