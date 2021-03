Noi reglementări pentru racordarea clienților noncasnici la rețelele electrice și de gaze naturale / Lucrările sunt finanțate de distribuitori și în final de toți consumatorii

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un pachet de ordine privind racordarea clienților noncasnici şi a prosumatorilor la rețelele electrice de interes public și la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Clienții noncasnici care beneficiază de instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri finanțate de operatorii de distribuție concesionari au obligația legală de a utiliza și de a păstra destinația locului de consum pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalațiilor de racordare. Lucrările sunt finanțate de distribuitori, însă aceștia își vor recupera costurile prin facturile plătite de către toți consumatorii.





Reamintim că ANRE a aprobat noi reglementări și pentru racordarea clienților casnici





- Termenul de realizare a racordării, inclusiv recepția și punerea în funcțiune a instalației de racordare, este de maximum 90 de zile de la data obținerii acordului/autorizației pentru instalația de racordare.

- Pentru utilizatorii de tip clienți noncasnici, operatorii de distribuție concesionari au obligația de a finanța și realiza lucrările de proiectare și execuție a instalației de racordare, cu recuperarea ulterioară de către operator a acestor costuri prin tarifele de distribuție, în situația în care lungimea instalației de racordare este de până la 2.500 metri. În cazul în care lungimea instalației de racordare este de peste 2.500 metri, operatorii de distribuție concesionari au obligația de a finanța și realiza lucrările de proiectare și execuție necesare realizării obiectivului/conductei, iar solicitanții, viitori clienți noncasnici, finanțează lucrările necesare instalației de racordare.- Lucrările de proiectare și execuție a instalației de racordare se realizează de către operatorii de distribuție concesionari în regim concurențial prin încheierea de contracte cu respectarea principiilor concurențiale cu oricare dintre operatorii economici atestați de ANRE. Utilizatorul poate opta pentru încheierea directă a unui contract pentru aceste activități cu un operator economic atestat ales de acesta, caz în care utilizatorul achită costurile pentru proiectarea și execuția instalației de racordare operatorului economic atestat ales, iar operatorul de distribuție va rambursa ulterior utilizatorului costurile respective, în maximum 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalației de racordare, în tranșe anuale egale.- Clienții finali noncasnici care beneficiază de instalații de racordare cu lungimi de până la 2.500 metri finanțate de operatorii de distribuție concesionari au obligația legală de a utiliza și de a păstra destinația locului de consum pe o perioadă de 5 ani de la data punerii în funcțiune a instalațiilor de racordare.- Regulile mai sus menționate se aplică și prosumatorilor care dețin instalații de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puteri instalate de cel mult 100 kW pe loc de consum. Procedura aplicată acestor prosumatori simplifică procesul de racordare a locurilor de consum și de producere aparţinând prosumatorilor, evitându-se pe cât posibil lucrările care implică termene lungi de execuție și bariere de natură birocratică.- Unitățile administrativ-teritoriale și/sau asocierile acestora, precum și asociațiile de dezvoltare intercomunitară, care solicită racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale a unor obiective/sisteme noi au posibilitatea de a asigura finanțarea lucrărilor necesare prin fonduri nerambursabile.- Cererile de racordare la sistemul de distribuție depuse la operatorul de distribuție înainte de intrarea în vigoare a prevederilor noilor acte normative și pentru care nu au fost emise avize tehnice de racordare, se soluționează în conformitate cu prevederile din legislația primară.- Actele normative recent aprobate aduc beneficii și în domeniul racordării locurilor de producere a energiei electrice. Astfel, pentru lucrările de întărire rezultate ca fiind necesare pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de consum şi/sau de producere (lucrări de întărire generale), prevăzute în planurile de dezvoltare ale operatorilor de rețea, cota de participare a utilizatorului la aceste costuri va fi zero. Pentru această categorie de lucrări de investiții utilizatorul nu mai are obligația de a plăti componenta de întărire a tarifului de racordare. Utilizatorul poate opta pentru achitarea integrală sau parțială a costurilor care revin operatorului de reţea pentru realizarea lucrărilor de întărire generale incluse în planul de dezvoltare al operatorului, în situația în care operatorul de reţea nu are posibilitatea realizării acestor lucrări până la data solicitată de utilizator pentru punerea sub tensiune a instalației de utilizare, cu recuperarea ulterioară de la operatorul de rețea a costurilor respective.- De asemenea, s-au prevăzut dispoziții potrivit cărora operatorul de rețea are obligația de a recalcula valoarea componentei tarifului de racordare reprezentând cota de participare a utilizatorului la finanţarea lucrărilor de întărire generale (altele decât cele prevăzute în planurile de dezvoltare ale operatorilor de rețea), în situația în care cererea de punerea sub tensiune a locului de producere intervine anterior realizării lucrărilor de întărire și ca urmare a refacerii calculelor pentru regimurile de funcţionare a rețelei electrice care certifică dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice pentru evacuarea puterii aprobate. Utilizatorul plătește operatorului sau încasează de la operator, după caz, diferența rezultată din recalcularea tarifului față de sumele deja plătite până la data recalculării.- În privința racordării la sistemul de distribuție a gazelor naturale, punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale are un impact important asupra consumatorilor clienți finali noncasnici şi prin dezvoltarea programelor de alimentare cu gaze naturale a localităților și de extindere/înființare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale. Astfel, autoritățile administrației publice au posibilitatea să realizeze planurile de dezvoltare a sistemelor de distribuție pe termen mediu și lung prin finanțarea acestor lucrări și din fonduri nerambursabile.