Noua șefă a Autorității operațiunilor petroliere din Marea Neagră și-a început mandatul de la distanță, din Franța

"Am aflat de HG (n.r.- decizie a premierului, nu Hotărâre de Guvern) pe 8 martie când a fost semnată și a apărut în Monitorul oficial. Cu toate că am încercat încă din ianuarie să aflu când ar putea fi semnată HG (n.r.- decizie a premierului, nu HG) pentru a putea anticipa, am aflat abia după semnătură", a scris Gabriela Dan Unterseh pe contul său de Facebook.Ea susține că vineri a plecat de acasă și se va duce direct la București, la sediul ACROPO unde își va întâlni colaboratorii și își va prelua mandatul. Însă, sediul principal al ACROPO este în Constanţa, iar cel secundar în Bucureşti."Am plecat de acasă și sunt în drum către aeroportul din Beauvais, pentru că da, locuiesc în Franța de 21 de ani. La București, voi merge direct la sediul ACROPO unde-mi voi întâlni colaboratorii și voi prelua mandatul", a precizat Unterseh.Unterseh spune că și-a întrerupt imediat contractul de lucru cu Fugro pentru a putea începe să lucreze la ACROPO de acasă. "În prima zi la ACROPO, pe 9 martie 2021, mi s-a cerut delegarea responsabilităților și a semnăturii cum însă eram disponibilă și prezentă în lucru la domiciliu, nu am considerat necesară delegarea", a spus Unterseh.Mai afirmă că a fost plăcut surprinsă de eficiența colaboratorilor care au răspuns pozitiv la fiecare întrebare și pentru că i-au creat rapid o adresa de mail, trimițându-i diverse documente."In cele trei zile lucrate la distanță, am putut discuta cu câțiva colaboratori, nu cu toți cu care aș fi dorit, aceștia lucrează și ei de la domiciliu. Am citit documente, am semnat documente, am discutat despre propunerea bugetară pentru 2021 care ar fi trebuit de altfel să fie trimisă astăzi (n.r-vineri) către Secretariatul General al Guvernului", a mai scris Gabriela Dan Unterseh.Potrivit unei prezentări făcute de USR-PLUS, Gabriela Dan Unterseh locuieste in Courbevoie, Franta. Este absolventă a Facultăţii de Geologie din Bucureşti (1997-2000), cu studii de masterat (Universitatea Montpellier, 2002-2003) şi doctorat în Franţa.Are o experienţă de 14 ani de muncă la o mare companie de investigaţii marine din lume, Fugro, unde a ocupat diverse posturi şi s-a implicat în proiecte internaţionale de infrastructură submarină, scrie în prezentare.Lucru destul de neobișnuit, în prezentarea USR- PLUS sunt detalii despre cariera soțului ei și studiile pe care acesta le-a făcut, ca și cum ar avea și acesta un rol la ACROPO. Soțul se numește Stephan Luis Unterseh, specialist și doctor in geofizica si pericole geologice. Lucreaza la TOTAL SA din ianuarie 2009. Din 2000 pana in 2009 a lucrat în cadrul Fugro, la fel ca soția sa. A absolvit Institutul Național de Politehnica din Lorraine. Atât Stephan cat și Gabriela au facut doctoratul în cadrul IFREMER, mai scrie în prezentarea USR-PLUS. Stephan in perioada 1996-1999, iar Gabriela in perioada 2004-2007. Stephan este specializat in geologie si abordeaza des tema petrolului si a tehnologiilor offshore, mai precizază USR-PLUS.