Răzvan Nicolescu, propunerea statului român pentru consiliul de supraveghere al OMV Petrom, alături de Niculae Havrileț

"Am acceptat nominalizarea din partea statului român având convingerea că aş putea contribui la transformarea companiei în contextul luptei internaţionale împotriva schimbărilor climatice, în beneficiul sectorului energetic românesc pe termen mediu şi lung. Eficientizarea companiilor de stat, creşterea ponderii capitalului privat autohton în energie şi parteneriatele reciproc avantajoase între stat şi marile companii internaţionale reprezintă elemente cheie pentru o tranziţie inteligenţă la un sector energetic mai prietenos cu mediul înconjurător", a afirmat Nicolescu, vineri, pentru Agerpres.Nicolescu este unul dintre cei mai cunoscuţi experţi români în domeniul energetic, inclusiv pe plan internaţional. El a fost preşedintele Agenţiei Europene de Reglementare în Energie (ACER) între 2014 şi 2016 şi ministru al Energiei în 2014, fără a fi membru al vreunui partid politic, iar în perioada 2006 - 2008 a fost reprezentantul României la Uniunea Europeană pe probleme de energie.În prezent, Nicolescu este partener Deloitte, coordonator al practicii de energie, resurse şi sustenabilitate şi, în ultimii ani, a fost una dintre cele mai vocale personalităţi care au susţinut tranziţia energetică şi decarbonarea sectorului. El este absolvent al Facultăţii de Energetică din cadrul Universităţii Politehnică Bucureşti şi al unui program MBA al Solvay Brussels School of Economics and Management.El a mai reprezentat OMV Petrom în perioada 2009-2014, ca director de reglementare şi afaceri publice.Pe lista de membrilor propuşi pentru Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom se mai află alte nume cunoscute ca Rainer Seele (CEO OMV), Mark Mobius (CEO Franklin Tempelton), Jochen Weise (Director Energie Alliantz Capital) sau Niculae Havrileţ, secretar de stat la Ministerul Energiei, care sunt şi în prezent membrii ai Consiliului de Supraveghere şi sunt propuşi pentru un nou mandat.