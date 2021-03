PNRR ar trebui să finanțeze și dezvoltarea unui proiect de energie eoliană în Marea Neagră - Asociația pentru Energie Curată și Combaterea Schimbărilor Climatice

PNRR ar trebui să finanțeze și dezvoltarea, măcar, a unui proiect de producție de energie electrica in centrale eoliene offshore la Marea Neagra, ținând cont de importanța pe care Uniunea Europeana o acordă acestui tip de energie regenerabilă, de potențialul pe care țara îl are și de faptul că acest tip de energie are încă nevoie de subvenție, se arată într-un semnat de Răzvan Nicolescu, președintele asociației.În privința electrolizoarelor de producție a hidrogenului și a bateriilor pentru stocarea energiei electrice, consideră prioritară atât pentru Uniunea Europeana cât și pentru România dezvoltarea unor capacități naționale de producție care se pot realiza numai prin implicarea mediului privat, folosind instrumentul administrativ existent al schemelor de ajutor de stat. Acest instrument va asigura și atragerea unor surse de finanțare proprii și va asigura integritatea si transparenta alocării banilor pe criterii competitive legate de procentul de cofinanțare.Asociația consideră că prin PNNR nu ar trebui sa se finanțeze centrale de cogenerare care produc emisii, ci numai centrale de cogenerare care utilizează energia regenerabila ca sursă primara de energie. În același timp, respinge conceptul de a finanța cu bani europeni soluții care “poluează mai puțin” pe care le consideră o risipă de bani publici și susține finanțarea doar a proiectelor energetice care nu poluează deloc si care chiar au nevoie de finanțare nerambursabilă.În privința sectorului de transporturi pe calea ferata consideră prioritară instalarea rapidă de contoare inteligente pentru toate trenurile care circulă în România, liberalizarea pieței de furnizare de energie electrica prin reforma eliminării monopolului ilegal al CFR Electrificare pe care "Autoritatea Naționala de Reglementare în Energie îl tolerează într-un profund dispreț față de prevederile legislației europene și față de interesele consumatorilor ce nu beneficiază de preturi mai mici provenite din coordonarea traficului trenurilor cu evoluția curbei de consum la energie electrică".