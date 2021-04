Virgil Popescu: Proiectul din PNRR privind extinderea rețelei de gaze este realizabil / 600 de milioane de euro înseamnă 4.000 kilometri de rețea

"Este vorba de rețele moderne, care să poată transporta amestec de gaze - gaze naturale și hidrogen. În prezent, hidrogenul este considerat la nivel european combustibilul viitorului - este un gaz curat, are emisii zero de CO2, are putere calorică mai mare", scrie Virgil Popescu pe contul său de Facebook.Potrivit acestuia, 600 de milioane de euro, cât reprezintă bugetul pentru proiectul de gaze, înseamnă, pe cost standard, în jur de 4.000 de kilometri de rețea. "La această rețea se pot conecta în medie 40 de gospodării pe kilometru, deci în total 160.000 de gospodării la întreaga rețea de 4.000 de kilometri. Va trebui să demonstrăm că va fi într-o regiune-pilot (...) o regiune în care nu există o dezvoltare așa de mare a rețelei de gaz", a mai spus ministrul.