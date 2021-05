Vicepreședinte ANRE, despre scumpirea gazelor de la 1 iulie: Consumatorii pot alege oferte mult mai ieftine de pe comparatorul de prețuri

Vezi aici comparatorul de prețuri ale gazelor naturale

Zoltan Nagy-Bege spune că a consultat comparatorul de preţuri de pe site-ul ANRE şi a văzut oferte mult mai ieftine decât cele trimise de marii furnizori către clienţii lor."Dar, în acelaşi timp, chiar dacă Engie sau E.ON sau orice alt furnizor anunţă clienţii care de la 1 iulie 2020 până acum nu au semnat un nou contract de furnizare, nu au trecut în piaţa concurenţială, îşi anunţă ce preţuri se vor aplica pentru ei dacă în continuare nu semnează un nou contract concurenţial până la 1 iulie, iar aceste preţuri sunt mai mari decât cele actuale, în continuare sunt foarte, foarte multe oferte la preţuri mult mai mici decât aceste preţuri anunţate că se vor aplica de la 1 iulie. Am verificat eu personal comparatorul de preţuri care este pe site-ul ANRE. Dacă Engie anunţă preţuri de 150-155 de lei, sau orice preţ, în comparator găsiţi şi acum preţuri în jur de 120 de lei, ceea ce este semnificativ mai mic", a declarat Nagy-Bege, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, în martie-începutul lui aprilie se puteau încheia contracte la preţuri în jur de 90 de lei/ MWh. În acest moment, sub 130 este imposibil, preţul este undeva între 130 şi 140 de lei, a precizat Nagy-Bege. "Deci creşterea este una semnificativă, iar ofertele de preţ care de obicei se dau pe un an, deci ar trebui să includă şi achiziţiile pentru iarna care vine, chiar şi primul semestru din 2020, nu ar trebui să surprindă pe nimeni că au această creştere a preţurilor", a mai spus reprezentantul ANRE.Și la energia electrică sunt așteptate scumpiri de la 1 iulie. Gazele se vor scumpi cu 20%, iar electricitatea cu 10% estimează Asociația Energia Inteligentă.