Virgil Popescu: Ministerul Energiei pregătește strategia natională de hidrogen

"Am venit în județul Vâlcea pentru a discuta aceste aspecte, am vrut sa vad la Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice ce însemnă cercetarea în acest domeniu", a precizat ministrul.La rândul său, președintele Hidroelectrica, Bogdan Badea, a spus că inovațiile tehnologice își pot găsi cu ușurință locul în strategiile de diversificare ale companiei.Hidroelectrica este interesată de diversificarea afacerilor către zona producției de hidrogen verde, având în derulare proiectul Hidrogen Verde pe Dunărea Albastră. De asemenea, compania este preocupată de dezvoltare și pe zona de electromobilitate, precum și de diversificarea portofoliului către producția eoliană, solară etc.Ministrul Energiei a vizitat Centrala hidroelectrica de la Lotru Ciunget și a purtat discuții cu președintele companiei producătoare de energie, Bogdan Badea.Hidroelectrica are în exploatare un număr de 209 centrale hidroelectrice cu o putere instalată totalizând 6.482 MW. Societatea are, de asemenea, în portofoliu parcul eolian de la Crucea, ci o capacitate instalată de 108 MW.