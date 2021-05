Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român începe construcția unei noi centrale de cogenerare la Petromidia

Înființat în octombrie 2018, FIEKR este deținut de KMG International și statul român prin Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – SAPE.În același timp, cei doi acționari – KMGI și Ministerul Energiei, se regăsesc și în cadrul companiilor Uzina Termoelectrica Midia și Rompetrol Rafinare – operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești.Prin configurația tehnică (două turbine Siemens SGT-750 de înaltă eficiență și performanță și două cazane recuperatoare de căldură), noua centrală va genera aproximativ 80 MW energie electrică – din care circa 60-70 MW pentru acoperirea integrală a necesarului de energie electrică a platformei Petromidia, abur tehnologic de până la 180 tone/oră, plus necesarul de apă caldă pentru sistemul de încălzire al orașului Năvodari – până la 20 MWt/oră. Proiectul va genera anual circa 11 milioane USD impozite plătite către bugetul de stat.Compania Rompetrol Energy este detinuță majoritar de Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român, alături de Rominserv și Uzina Termoelectrică Midia.În același timp, centrala va permite o reducere semnificativă a prețului energiei electrice livrate către platforma Petromidia - prin eliminarea unei părți din tarifele de reglementare (ex. tarifele de transport și distribuție) și a prețului energiei termice livrate către orașul Năvodari.Fondul de Investiții a selectat în august 2020 compania Calik Enerji drept contractorul general al proiectului (Engineering, Procurement and Construction).Investiția este una de tip brownfield și va integra inclusiv active ale Uzina Termoelectrica Midia, dar și personalul acesteia, pentru operarea echipamentelor existente și a noii centrale.Proiectul va implica și realizarea unor lucrări adiționale pentru asigurarea materiei prime, precum construcția unei noi conducte de aproximativ 4 km, o instalație pentru comprimare, filtrare, încălzire și mixare, dar și 2 unități de măsură gaze (SRM). Conform estimărilor, peste 20% din bugetul alocat proiectului va fi alocat companiilor din România, pentru diverse produse/echipamente și servicii/lucrări.Fondul de Investiții în Energie Kazah-Român a fost înființat în octombrie 2018 de către KMG International şi Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie.Un alt proiect al Fondului vizează dezvoltarea unei rețele de 84 de benzinării în România, care vor comercializa exclusiv carburanții auto produși de rafinăria Petromidia Năvodari.În prezent, rețeaua se ridică la 30 de benzinării, din care 10 unități au fost finalizate și deschise în cursul anului trecut.Tot în 2020 au fost aprobate alte două proiecte: modernizarea rafinăriei Petromidia și consolidarea unicului producător de polimeri.În prezent, nivelul total al investițiilor Fondului pentru proiectele energetice aprobate se ridică la 311 milioane USD.