Florin Cîțu evită să clarifice cazul GSP Power care va primi bani din PNRR: Am rugat ministrul energiei să vină public și să explice

"Am rugat ministrul energiei să vină public și să explice exact despre ce este vorba, ca să nu mai avem aceste dubii", a spus Cîțu.Acesta a mai afirmat că "în ceea ce privește decizia Comisiei, discuțiile au fost și până acum Comisia a vazut aceste proiecte. Ceea ce știu nu a fost o discutie de a avea un aviz special despre aceste proiecte"."Am discutat cu Comisia cam toate capitolele și dacă era o problemă de întarziere cu un anumit articol, de exemplu am avut alt proiect acolo pe partea de energie și Comisia a spus că nu va putea să fie aprobat și l-am scos și am pus altceva. Dacă exista o problemă ar fi fost menționat. Dacă va ieși altceva, vedem mai departe", a mai afirmat premierul.Guvernul vrea să aloce pentru capitolul Energie din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) suma de 1,62 miliarde de euro. Din această sumă, circa o treime ar urma să fie atribuită direct unei asocieri formate din producătorul de gaze Romgaz și GSP Power, companie controlată de omul de afaceri Gabriel Comănescu. Nu e clar cum au fost selectați acești beneficiari? De ce aceștia și nu alții, mai ales în condițiile în care concurența în domeniul energiei este ridicată?"Cum a fost selectată nu am cum să vă spun pentru că nu știu. Este un consorțiu, propus de Ministerul Energiei, format din Romgaz, Siemens și firma respectivă.", a declarat miercuri ministrul Cristian Ghinea, întrebat cum a fost selectată firma GSP Power, controlată de omul de afaceri Gabriel Comănescu, ca beneficiar în PNRR, informație prezentată de HotNews.ro. Ghinea a spus că este un ajutor de stat, care trebuie notificat Comisiei Europene, și Ministerul Energiei va trebui să explice de ce acea companie este unica în poziție de a furniza un serviciu sau un bun pe piața din România.