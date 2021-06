Lungu (AFEER): Consumatorii de energie îşi pot schimba oricând contractele; 1 iulie nu e sfârşitul lumii

"1 iulie este un moment important, pentru că se termină o abordare în care furnizorii din propria iniţiativă şi la sugestia autorităţilor au decis să ofere discount consumatorilor care nu optaseră pentru schimbarea furnizorului sau tipului de contract. Însă 1 iulie nu este sfârşitul lunii. Oamenii îşi pot schimba oricând contractele la energie şi furnizorii şi cel mai important este să ştie că nu rămâne nimeni fără energie, va fi continuitate în alimentare", a spus Lungu.Reprezentanţii AFEER au mai arătat că preţurile din piaţa de energie din România sunt în creştere, în linie cu ce se întâmplă cu toate mărfurile de care depinde preţul energiei şi în linie cu pieţele de electricitate din toată Europa.Astfel, pe Piaţa pentru Ziua Următoare, preţul în iunie 2021 a fost 289 lei pe MWh, mai mare cu 141% faţă de de iunie 2020 (120 lei pe MWh).Cotaţiile la energie electrică din contractele pentru întregul an următor sunt, în iunie 2021, de 360 de lei (73 de euro) pe MWh, în creştere cu 40% faţă de aceeaşi lună a anului trecut, când era 253 lei pe MWh (52 euro).Spre comparaţie, în Germania, preţul mediu era în iunie 2021 de 71 de euro pe MWh, în creştere cu 78% faţă de iunie 2020, când era 40 de euro pe MWh."Preţul energiei este mare acum în primul rând din cauza preţurilor certificatelor de emisii, care au ajuns la 55 de euro, faţă de 25 de euro anul trecut. De ce contează? Pentru că, dacă astăzi preţul certificatului este 55 de euro, preţul energiei pleacă de la acest nivel, nu mai pleacă de la zero, iar tranzacţiile se fac la preţul marginal. Adică şi Hidroelectrica va vinde energie tot la preţul acesta, nu la altul mai mic, pentru că acesta este preţul pieţei", a explicat Lungu.Pe piaţa din România, oferta cea mai ieftină pentru consumatorii casnici este de 246 lei pe MWh în iunie 2021, în scădere cu 1% faţă de oferta care era cea mai ieftină în aceeaşi lună a anului trecut, respectiv 250 lei pe MWh, potrivit datelor din comparatorul de preţuri de pe site-ul ANRE.Cea mai scumpă ofertă este de 370 de lei pe MWh în iunie 2021, faţă de 370 de lei pe MWh în aceeaşi lună a anului trecut."Unii au spus că vinovaţi pentru creşterea preţurilor sunt furnizorii, eu vreau să discutăm şi suntem foarte deschişi să arătăm că de fapt e o conjunctură de piaţă care se manifestă în toată Europa, cel puţin în zona noastră. De fapt liberalizarea de la 1 ianuarie 2021 este o reliberalizare, însă acum doi ani lucrurile s-au întâmplat bine, pentru că exista o tendinţă de scădere a preţurilor. Acum fiind tendinţă de creştere şi pe fondul celebrei ordonanţe 114, nu au fost aşa simple. În plus, anul trecut au fost şi foarte multe evenimente, iar lumea nu prea a fost interesată de liberalizare. De la 1 ianuarie lucrurile s-au inflamat puţin şi oarecum subiectiv", a arătat Lungu.Potrivit acestuia, consumatorii care nu schimbă contractul vor fi trecuţi în serviciul universal, la preţuri care vor fi anunţate la 1 iulie de către ANRE.Pe de altă parte, 99% dintre consumatori sunt interesaţi de preţ, însă, dacă preţul e prea mic, înseamnă că există un risc mare, consumatorii trebuie să fie foarte atenţi la clauzele contractului, a recomandat reprezentantul AFEER.Peste jumătate dintre clienţii casnici de energie electrică se află în piaţa concurenţială la finalul lunii iunie, iar pentru ceilalţi preţurile energiei active vor creşte cu 3-13% de la 1 iulie, a afirmat, luni, Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), într-o conferinţă de specialitate.De la 1 ianuarie 2021, au fost eliminate preţurile reglementate. La acel moment, dintre cei 8,9 milioane de consumatori, circa 3 milioane erau deja cu contracte noi semnate, deci o treime dintre consumatori."În primele cinci luni ale acestui an, alţi 1,3 milioane consumatori au semnat un contract concurenţial, am ajuns la o pondere de 48%. Având în vedere că suntem la finalul lunii iunie şi avem o medie de 200-250.000 de noi contracte, deja putem spune că la finalul lunii iunie avem peste jumătate din consumatorii casnici din România cu un contract concurenţial semnat", a arătat Nagy-Bege.Regula a fost ca acelora care nu au semnat un contract concurenţial să li se aplice un preţ de serviciu universal, valabil până la finalul lunii iunie."Furnizorii aveau obligaţia ca în mai şi iunie să trimită noi informări şi să comunice preţul de la 1 iulie, pentru cei care până la acea dată nu trec în piaţa concurenţială. Preţurile sunt în creştere, atât pe pieţele angro, cât şi pe cele cu amănuntul. Pentru cei patru mari furnizori de ultimă instanţă, de la 1 iulie, va fi o creştere între 3 şi 13%, vorbim strict de preţul energiei", a precizat oficialul ANRE.