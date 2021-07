Reactorul 2 de la Centrala de la Cernavodă s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic Naţional, în urma unei disfuncţionalităţi

Cele două unităţi de la Cernavodă asigură aproape 20% din producţia totală de electricitate a ţării. Producţia brută de energie electrică a celor două reactoare a fost de peste 2,88 milioane MWh, în primul trimestru al anului, informează News.ro”SN Nuclearelectrica SA anunţă că Unitatea 2 a CNE Cernavodă s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic Naţional în după-amiaza zilei de 10 iulie 2021, ca urmare a apariţiei unei disfunctionalităţi în partea clasică a unităţii, fără impact pe partea nucleară. Specialiştii CNE Cernavodă investighează cauza şi lucrează la remedierea acesteia în vederea reconectării Unităţii 2 la SEN”, arată compania.Deconectarea automată a Unităţii 2 s-a produs în condiţii de siguranţă, toate sistemele unităţii funcţionând conform proiectului, anunţă compania.”Deconectarea automată a Unităţii 2 precum şi lucrările de remediere nu au impact asupra securităţii nucleare a reactorului, pesonalului unităţii, populaţiei şi mediului înconjurător. SN Nuclearelectrica SA va reveni cu un comunicat de presă la momentul reconectării Unităţii 2 la SEN”, precizează compania.Nuclearelectrica a încheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 234,465 milioane lei, în creştere cu 9% comparativ cu cel din perioada similară a anului trecut.Veniturile din vânzarea energiei electrice au fost în primele trei luni ale acestui an de 683,5 milioane lei, cu 9,3% mai mari faţă de cele din aceeaşi perioadă din 2020.Nuclearelectrica are o capitalizare de 8,23 miliarde lei.