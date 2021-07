Prețul gazelor de pe bursă a crescut de peste patru ori în ultimul an / Toate produsele se vor scumpi în lanț - Asociația Energia Inteligentă

Tranzacțiile realizate pe BRM cu vânzare în semestrul 2 din 2021, arată că această tendință a creșterii prețului va continua și în trimestrul 4 2021, probabil atingându-se apogeul în primul trimestru din 2022 când prețul este posibil să depășească valoarea de 200 lei/MWh.

















Această situație se reflectă și la nivelul prețului gazelor consumate de consumatorii casnici. Astfel, toți consumatorii casnici care au trecut anul trecut în piața concurențială urmează să achite pentru următorul an prețuri mai mari cu 75 – 105%. Respectiv un consummator care locuieste intr o casa a achitat în cea mai friguroasă lună a iernii trecute o factură de 778 lei și urmează să achite în iarna 2021/2022 o factură de 1592 lei.Având în vedere că mulți dintre consumatorii casnici au încheiat în urmă cu un an contracte în piața concurențială, contracte care urmează să expire în lunile iulie – septembrie 2021, consumatorii ar trebui să fie foarte atenți în aceste zile deoarece contractele în general dețin clauze de prelungire a contractului existent la prețul comunicat de furnizor printr-o simplă notificare, fără a ma fi necesară semnarea unui nou contract. Astfel, consumatorul se va găsi în situația de a achita aceste prețuri în următorul an, în lipsa alegerii unui alt furnizor.Consumatorii trebuie să solicite de la furnizorul actual oferta de preț pentru noul an contractual, să l compare cu ofertele de preț din comparatorul ANRE și în situația în care identifică oferte mai bune să aleagă un alt furnizor, mai arată Asociația Energia Inteligentă.