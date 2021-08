[P] Cum își pot optimiza companiile consumul de energie? 3 sfaturi pentru costuri mai mici

​Un număr în creștere de companii din România, în special cele active în zona de producție, solicită furnizorilor de energie servicii de consultanță pentru optimizarea consumului. Companiile arată astfel interes față de dezvoltare sustenabilă și menținerea competitivității pe termen lung. Printre principalele acțiuni recomandate clienților MET România Energy, unul dintre cei mai importanți furnizori de energie pe plan local, se numără realizarea unui audit energetic însoțit de adoptarea unor măsuri pentru eliminarea pierderilor sau eficientizarea consumului, creșterea ponderii energiei din surse regenerabile și optarea treptată pentru soluții de transport electric.



Auditul energetic



Procesul de optimizare începe cu analiza detaliată a situației curente. Auditul energetic presupune colectarea de date esențiale în identificarea și eliminarea eventualelor pierderi sau adoptarea unor măsuri care să contribuie la reducerea consumului viitor. Companiile sunt obligate prin lege să întocmească un audit energetic la fiecare patru ani. Acest pas trebuie tratat cu toată seriozitatea pentru că influențează direct costurile companiei și gradul de productivitate sau amprenta asupra mediului. Furnizorul de energie poate oferi, prin instrumente ca termografia, informații la zi despre soluțiile care pot fi implementate pentru a beneficia de un consum minim, liniar la cele mai bune costuri. Mare parte dintre clienții MET România Energy au adoptat măsuri simple, cu impact asupra costurilor, de tipul înlocuirii sistemului de iluminat sau a instalațiilor de climatizare. Alte companii solicită soluții care necesită expertiză avansată, precum instalarea de sisteme fotovoltaice on și off grid sau prezența unor soluții de contorizare inteligentă. MET are o echipă de specialiști dedicată în acest sens.