Ministrul Energiei: Controale la furnizorii de gaze care au făcut contracte cu preț fix și acum vor să-l schimbe

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunţat că Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) şi Protecţia Consumatorilor vor începe controale la furnizorii de gaze care au încheiat în urmă cu câteva luni contracte cu un preţ pe un an şi acum anunţă clienţii că vor să modifice preţul, transmite News.ro.





“Există o tendinţă speculativă a preţului la anumiţi furnizori. Am discutat şi cu ANRE şi ei vor începe împreună cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor nişte controale către furnizorii de gaze, către toţi furnizorii de gaze care au încheiat contracte cu preţ ferm pe un an de zile, ofertă fermă în urmă cu câteva luni, şi acum notifică clienţii că vor să schimbe preţul”, , a declarat Virgil Popescu, la Realitatea Plus.

”Acest lucru nu se poate. ANPC poate să verifice şi poate intra foarte bine pe oferte înşelătoare, nu poţi să minţi oamenii, iar ANRE poate să intre şi să amendeze cu până 5 % din cifra de afaceri/

Nu putem accepta ca odată ce ai făcut o ofertă fermă pe un an de zile să te trezeşti că o schimbi că aşa ţi se pare ţie, mai ales că toţi furnizorii, de-a lungul timpului chiar dacă într-un an să zicem au făcut pierdere, această pierdere a fost recuperată în următorii cinci ani tot prin tarife. Furnizorul nu poate să transfere 100% din riscul său către clientul final”, a spus ministrul.

Popescu a mai afirmat că autorităţile doresc să vină cu o compensare la factura de energie în această iarnă:

“Ceea ce vrem să facem în această perioadă, că nu vrem să lăsăm consumatorul român fără o protecţie în faţa scumpirilor, este să accelerăm aprobarea în Parlament a legii consumatorului vulnerabil şi acest lucru se va întâmpla cum începe sesiunea parlamentară.

Vrem să accelerăm aprobarea legii, mutarea acestui termen de la 1 octombrie 2022, ori de la 1 ianuarie 2022, noul buget, ori în 30 de zile, cu 1 octombrie, 1 noiembrie anul acesta. Vrem să venim cu o compensare suplimentară pentru toţi cei care au până la venit mediu”.