România Eficientă: Clădirile de tip nZEB asigură beneficii pe termen lung pentru consumatori

Articol susținut de România Eficientă

Creșterea eficienței energetice a clădirilor reprezintă una dintre măsurile cu beneficii pe termen lung asupra consumatorilor de energie, asigurând nu doar un necesar mai mic de energie, ci și un confort sporit. O locuință renovată sau construită la standarde nZEB („nearly zero energy building”) va consuma semnificativ mai puțină energie decât o casă obișnuită, având un necesar ce poate fi de peste două ori mai mic. Totodată, eficientizarea energetică a clădirilor este esențială pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon, ajutând România la îndeplinirea obiectivelor climatice asumate ca stat membru al Uniunii Europene.

Astfel, într-o locuință de tip nZEB, necesarul de energie este de până la 112 kWh/metru pătrat (mp)/an, în timp ce consumul de energie finală pentru o locuință obișnuită din România este cuprins între 150 şi 400 kWh/mp/an, peste 60% din acest consum total fiind destinat pentru încălzirea locuinței. Totodată, potrivit legislației actuale, în cazul unei clădiri nZEB, sursele regenerabile de energie trebuie să asigure cel puțin 30% din consum.

„Cred că și la noi piața va cunoaște o familiarizare cu aceste standarde și că deja vom vedea atât în sectorul rezidențial, cât și în cel al clădirilor publice și comerciale, clădiri noi, dar și renovări reușite la standarde nZEB”, a declarat Radu Dudău, director EPG și coordonator al proiectului România Eficientă.

„Fără energie, nu se mișcă economia. Dacă ne dorim o creștere economică ascendentă și un consum de energie descendent, înseamnă că între ele intervine eficiența energetică. Ce trebuie să discutăm: pașii concreți pentru implementarea tuturor măsurilor, reformelor, astfel încât eficiența energetică să nu rămână pe hârtie, să se întâmple și să contribuie astfel la un model de creștere economică mai sustenabil și mai verde”, a declarat Anca Dragu, președinte al Senatului României.

Propunere: Schemă de finanțare pentru sprijinirea construcțiilor la standarde nZEB

Odată cu creșterea prețului energiei, oamenii încep să se gândească cum să reducă aceste costuri. Astfel, vor învăța din ce în ce mai mult că eficiența energetică e importantă.

Cum facem ca o locuință să necesite un consum de energie mai scăzut? Printre măsuri se află creșterea performanței energetice a anvelopei clădirii printr-o izolație corespunzătoare, prin ferestre performante energetic, reducerea infiltrațiilor de aer și a punților termice, iluminatul LED, echipamente de încălzire și răcire eficiente energetic, electrocasnice mai eficiente.

Aceste aspecte au fost prezentate de specialiști prezenți la cea de-a doua ediție a conferinței „Standarde nZEB - Eficiența Energetică și Materiale de Construcții”, organizată la Palatul Parlamentului de către deputatul Oana-Marciana Özmen, secretar al Comisiei pentru industrii și servicii, alături de Anca Dragu, președinte al Senatului României, și deputatul Sándor Bende, președinte al Comisiei pentru industrii și servicii, în parteneriat cu România Eficientă, cel mai mare proiect privat de interes național dedicat eficienței energetice în clădiri, derulat de Energy Policy Group (EPG) cu finanțarea sponsorului oficial OMV Petrom.Deși legislația națională, aliniată cu cea europeană, prevede că standardul nZEB este obligatoriu pentru toate clădirile noi sau renovate major începând cu 31 decembrie 2020, încă nu există suficientă claritate cu privire la noul standard, dar se fac progrese atât la nivel de experți, cât și la nivelul înțelegerii în piață.„Atunci când vorbim despre standardele nZEB, vorbim de clădiri cu un consum de energie aproape zero. În același timp, vorbim de clădiri prietenoase cu mediul și deci de materiale de construcție de cea mai bună calitate, prietenoase la rândul lor cu clima. Trebuie să înțelegem că, dacă vom construi la standarde nZEB, atunci facturile la energie, despre care toți vorbim la acest moment, vor fi reduse. Avem nevoie de proiecte pilot care să încurajeze creșterea numărului clădirilor renovate la standarde nZEB. Nu în ultimul rând, avem nevoie de beneficiari care să înțeleagă utilitatea lor și care la rândul lor să aibă un comportament ecologic și îndreptat spre decarbonarea pe care cu toții ne-o dorim”, a declarat deputatul Oana-Marciana Özmen, secretar al Comisiei pentru industrii și servicii.„Pentru a elimina emisiile de carbon, nu e suficient să facem această tranziție în ceea ce privește producția de energie, ci ar trebui, într-un fel sau altul, să scădem consumul de energie. Eficientizarea se poate realiza prin mai multe moduri - mai ales în domeniul construcțiilor, prin folosirea anumitor materiale speciale de construcții sau a anumitor tehnologii noi, care necesită o cantitate cât mai redusă de energie, dacă este posibil cât mai aproape de zero. Inovația, cercetarea, știința trebuie să-și spună cuvântul”, a declarat deputatul Sándor Bende, președinte al Comisiei pentru industrii și servicii.„Pe noi ne bucură foarte mult să vedem sprijinul transpartinic al acestei idei de eficiență energetică. Aș vrea să lansez o provocare: ce-ar fi dacă cu toții am reuși până în primăvara anului viitor ca, prin fonduri europene, să creăm o linie de finanțare pentru toată lumea, inclusiv persoane private, care, dacă aplică standarde nZEB și reduc consumul de energie la acest standard, vor beneficia de o schemă de sprijin foarte concretă, inclusiv pentru construcții noi? Și din primăvară, orice construcție nouă care aplică aceste noi tehnologii să beneficieze de o schemă de sprijin. Acest lucru se întâmplă în alte state membre, am văzut exemplul Germaniei. Odată ce vom fi responsabilizați, când vom vedea reducerea de costuri, precum și această subvenție, cred că cei care vor dori să construiască vor lua cu siguranță în calcul această opțiune”, a declarat Alexandru Maximescu, vicepreședinte OMV Petrom.„Programul România Eficientă este o inițiativă unică pentru România, de creare a unei culturi a eficienței energetice în sectorul clădirilor”, a declarat Denisa Diaconu, analist EPG și Project Manager pentru România Eficientă.Cea de-a doua ediție a conferinței „Standarde nZEB – Eficiența Energetică și Materiale de Construcții” a avut loc pe data de 28 octombrie, la Palatul Parlamentului. La eveniment au mai participat ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, ambasadori și alți reprezentanți ai unor ambasade, parlamentari, reprezentanți ai unor autorități locale, precum și ai unor asociații și companii de profil.