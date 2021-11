Virgil Popescu: Joi vom finaliza acordul pentru implementarea reactoarelor modulare mici (SMR)

Proiectul reactorului mic modular (SMR)

„Preşedintele SUA, Joe Biden, şi preşedintele României, Klaus Iohannis, vor face astăzi un anunţ important pentru viitorul energiei din ţara noastră! România, în parteneriat cu SUA, vor colabora pentru implementarea reactoarelor modulare mici (SMR). Cea mai recentă tehnologie nucleară civilă din Europa va fi în România. Pe lângă energie curată, prin intermediul acestui parteneriat se vor crea zeci de mii de locuri de muncă în SUA şi în România. Mâine (miercuri - n. r.) voi pleca pentru a participa la COP26, iar joi, alături de secretarul american al Energiei, Jennifer Granholm, vom finaliza acordul anunţat de cei doi şefi de stat”, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.El a subliniat că, în august 2020, NuScale a intrat în istorie drept primul şi singurul SMR care a primit aprobarea de proiectare de la Comisia de Reglementare Nucleară din SUA - o etapă crucială în construirea şi implementarea acestei tehnologii SMR.Conform unui comunicat al Casei Albe, preşedintele SUA, Joe Biden, şi cel al României, Klaus Iohannis, vor anunţa marţi planurile ce vizează construirea unui reactor modular mic (SMR), primul de acest tip în România, în parteneriat cu firma americană NuScale Power.„Parteneriatul va aduce tehnologia SMR în România, ceea ce va poziţiona tehnologia SUA în fruntea cursei globale pentru implementarea SMR. Acordul comercial va include o unitate NuScale cu 12 module, şi iniţial va crea peste 6.000 de locuri de muncă americane şi româneşti, având potenţial de a crea alte 30.000 de locuri de muncă dacă va fi extins proiectul. Dezvoltarea tehnologiei SMR va avea o contribuţie importantă la decarbonizarea sectorului energiei şi la emisii zero în viitor”, se menţionează în comunicat.În martie 2019, Nuclearelectrica a semnat un Memorandum de Înţelegere cu NuScale Power în vederea realizării unui schimb de informaţii tehnice şi economice privind construcţia reactoarelor modulare mici (SMR), scopul acestui document fiind evaluarea dezvoltării, autorizării şi construcţiei reactoarelor modulare mici (SMR) ca o potenţială soluţie pe termen lung pentru România, anunţa SNN, printr-un comunicat.Potrivit comunicatului citat, acest acord reprezintă un semnal al interesului României pentru tehnologiile nucleare inovatoare, de nouă generaţie, care într-un viitor vor completa şi ulterior înlocui actualele generaţii de reactoare nucleare.NuScale dezvoltă o centrală nucleară pe bază de reactoare modulare cu apă uşoară pentru a furniza electricitate, încălzire termică, desalinizare.Proiectul reactorului mic modular (SMR) are la bază o construcţie modulară integral fabricată de NuScale capabilă să genereze 60 MW de electricitate utilizând o versiune sigură, redusă ca dimensiune şi scalabilă a tehnologiei reactoarelor cu apă sub presiune. Investitorul majoritar al NuScale este Fluor Corporation, o companie globală de inginerie, procurare şi construcţie cu o tradiţie de 60 de ani în industria nucleară comercială.