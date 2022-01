Companii furnizoare de energie, amendate cu 450.000 lei şi obligate să recalculeze toate facturile ilegale, în prima săptămână de controale derulate de ANPC

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi în valoare de 450.000 de lei în urma controalelor care au vizat 72 de companii furnizoare de energie, printre neregulile constatate numărându-se neaplicarea prevederilor legale referitoare la plafonarea şi compensarea preţurilor, nerestituirea la termen a avansului achitat la trecerea la alt furnizor, nerespectarea termenului de răspuns la solicitările petenţilor, practici comerciale incorecte, potrivit news.ro.





”Primele rezultate ale Comandamentului pentru Energie - structură special creată de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), aflată sub directa coordonare a preşedintelui instituţiei, Mihai Culeafă, şi a directorului general Paul Anghel conturează modul în care unele companii furnizoare de energie electrică şi gaze naturale, pentru consumatori persoane fizice, le respectă acestora drepturile, dar şi legislaţia în vigoare. Astfel, până în acest moment, adică în perioada 6-13 ianuarie 2022, comisarii ANPC au controlat 72 de operatori economici, din întreaga ţară, cu unul sau mai multe puncte de lucru, la 27 dintre aceştia, constatându-se abateri”, anunţă ANPC.



Au fost aplicate sancţiuni contravenţionale în valoare de 450.000 lei, la care s-au adăugat 4 propuneri de încetare a practicilor comerciale incorecte în raport cu consumatorii şi măsura recalculării tuturor facturilor care nu respectă prevederile legii.



Operatorii economici verificaţi pînă în acest moment, fără a fi controlate încă toate punctele de lucru ale fiecăruia, au fost:



CEZ VÂNZARE SA

DISTRIGAZ SUD REŢELE

ENGIE ROMÂNIA

RCS & RDS SA

ENEL ENERGIE MUNTENIA

ELECTRICA FURNIZARE SA

DIGI ENERGY

PADO GROUP INFRASTRUCTURES SRL

E.ON ENERGIE ROMANIA SA

EURO SEVEN INDUSTRY SRL

RESTART ENERGY ONE SRL

GAZ VEST

MEGACONSTRUCT SA

GAZMIR IASI SRL

GRENERG SRL

RES ENERGY SOLUTIONS SA

DISTRIGAZ VEST SA

CPL CONCORDIA ROMANIA SRL

CIS GAZ SA

SPEAKOVER ROMANCE SRL

PREMIER ENERGY SRL

GAZ NORD EST HÂRLĂU

PRISMA SERV COMPANY SRL

GAZ EST SA

PRISMA GAZ SRL

MVM TRADE ENERGY PLUS SRL

NOVA POWER

ELECTRIC & GAZ POWER TRADE SRL

SST GROUP TRANSILVANIA SRL

NORD GAZ SRL