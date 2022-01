Scandalul facturilor la energie și gaze: E.ON spune că 60% dintre clienți au fost eligibili pentru compensare la energie electrică și 50% la gaze

“Tipul și cuantumul reducerii de preț, dacă este aplicabil prin lege, se regăsesc în mod explicit pe facturile emise de compania noastră. E.ON Energie România nu are niciun profit ca urmare a crizei energetice și nu își mărește cota proprie în facturi”, menționează sursa citată.În acest moment, spune compania, au fost efectuate primele controale ale ANPC pentru a verifica dacă E.ON Energie România aplică Legea 259/2021 și nu au fost identificate neconformități legate de plafonare sau de nivelul de compensare.• Astfel, în facturile aferente lunilor noiembrie și decembrie 2021, aproximativ 60% din totalul clienților casnici la energie electrică și peste 50% din totalul clienților pentru gaze naturale au fost eligibili pentru măsurile de sprijin și au beneficiat de compensare și/sau, respectiv plafonare, conform criteriilor stabilite de lege. Ne așteptăm ca din luna ianuarie numărul de beneficiari să crească.• Este adevărat că nu toți clienții noștri sunt eligibili pentru schema de sprijin, măsurile de plafonare sau compensare fiind aplicate conform condițiilor de eligibilitate stipulate de lege. Acest lucru se întâmplă dacă prețul este sub plafonul stabilit de lege în contract sau consumatorul are un interval de consum pentru care legea nu prevede o reducere.“Cu privire la modul în care se aplică mecanismul de compensare precum și criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească clienții noștri astfel încât să poată beneficia de măsurile de sprijin, E.ON Energie România a derulat o campanie de informare prin diverse canale de comunicare”, conform companiei.• Orice client care are nelămuriri referitoare la noile reglementări privind compensarea facturilor, cui i se adresează, când și cum se acordă, poate accesa pagina de site dedicată a companiei pe acest subiect: eon.ro/compensare-facturi-energie.• De asemenea, clienții pot accesa secțiunile dedicate acestui subiect și pe paginile web ale Ministerului Energiei și Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei.„În cazul în care revizuirea sau clarificările ulterioare aduse legii sau a normelor de aplicare a acesteia implică necesitatea unor corecții, E.ON Energie România îi asigură pe clienții săi că va avea grijă să ia în considerare aceste ajustări pentru următoarele facturi. Precizăm că E.ON Energie România a făcut mari eforturi pentru adaptarea tehnică, în timp record, a sistemului de facturare, astfel încât aceste modificări impuse de noua legislație să fie implementate rapid, iar clienții să poată beneficia de schema de suport de la stat, încă de la începutul sezonului rece 2021-2022, respectiv din luna noiembrie”, menționează sursa citată.