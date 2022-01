​VIDEO Scandalul facturilor eronate la energie și gaze: Ministrul Economiei propune amenzi de până la 4% din cifra de afaceri și admite că și statul este vinovat

"Furnizorii au avut timp la dispoziție să pună întrebările necesare. Săptămâna viitoare voi propune Guvernului sancțiuni drastice pentru cei care nu respectă legea. (...) Propunerea mea este ca amenda să fie până la 4% din cifra de afaceri pentru genul acesta de abateri.", a declarat vineri Florin Spătaru, ministrul Economiei.

"Înțelegem impactul emoțional al unei astfel de facturi atunci când ai o pensie de 900 de lei și aud că îți vine factura la energie de 2.300 lei, îți pui întrebarea de unde plătești. De aceea prin ANPC am luat primele măsuri de control și spunem încă o dată că transmitem un mesaj foarte clar catre acesti furnizrori: nu trebuie sa ajunga ANPC in control, sa faca singuri corecțiile. Pot sa spun că dacă lucrurile s-au întâmplat așa cum s-au întâmplat, înseamnă că trebuie să ne asumăm și noi partea noastră de vină.", a spus ministrul Economiei.

"Vor trebui să aștepte ca aceste recalculări să fie făcute și atunci vor plăti doar cuantumul care este aferent consumului cu corecțiile necesare. Aceste recalculări ar trebui primite foarte repede.", a spus ministrul Florin Spătaru.

"Toate facturile neconforme vor fi recalculate sau vor beneficia de alte subvenții din partea operatorului respectiv. Facturile emise pentru cei care nu au optat pentru piata reglementata au un termen de plată de 15 zile + 15 zile. Cei care au optat pentru piata reglementata au un termen de plata 15 zile + 30 de zile. Deci in toata aceasta perioada speram noi ca facturile sa vina conform prevederilor legale.", a declarat Mihai Culeafă.









"Aceasta problemă a neconformităților facturilor de energie nu a început acum o săptămână. ANPC a primit peste 2000 de sesizari in cursul anului 2021, dar în ultima saptamana a primit peste 450 de sesizari privind erori sau modalitati de a înșela cetățenii prin facturile de energie. Suntem în curs de verificare a tuturor furnizorilor de energie si gaze și vreau să transmit ca nu va scăpa nimeni", a spus Spătaru. Ministrul Economiei a subliniat în începutul conferinței că problema neconformității facturilor nu e nouă.





Șeful ANPC: La Gaz Vest vom propune ANRE retragerea autorizației de funcționare

"Aceasta problemă a neconformităților facturilor de energie nu a început acum o săptămână. ANPC a primit peste 2000 de sesizari in cursul anului 2021, dar în ultima saptamana a primit peste 450 de sesizari privind erori sau modalitati de a înșela cetățenii prin facturile de energie. Suntem în curs de verificare a tuturor furnizorilor de energie si gaze și vreau să transmit ca nu va scăpa nimeni", a spus Spătaru.





Șeful ANPC, despre compensarea de 10 lei pe care a avut-o la factură: Nu pot calcula eu dacă este mult, puțin. Este conform legii.

Întrebat de jurnaliști dacă nu cumva și statul a eșuat în a-și proteja cetățenii în acest haos al facturilor, în condițiile în care unii oameni s-au confruntat cu facturi de mii de lei, Spătaru a admis că și statul este vinovat.Pe acest subiect, președintele ANPC, Mihai Culeafă, a precizat că una din companiile sancționate de curând, Electrica Furnizare, care are în portofoliu peste 3,3 milioane de consumatori, a promis că va recalcula toate facturile până la 31 ianuarie 2022.Ministrul Economiei a subliniat în începutul conferinței că problema neconformității facturilor nu e nouă.La rândul său, președintele ANPC a spus că în această săptămână au fost verificați peste 70 de furnizori, fiind aplicate amenzi în valoare de 450.000 de lei."Avem un numar de 72 de companii controlate si dintre acestea 27 de companii au fost amendate. La Gaz Vest vom propune ANRE retragerea licenței de furnizare. Am constatat neaplicarea legii. Acest furnizor a fost amendat cu 50.000 de lei.",Întrebat de jurnaliști ce factură a avut la energie și gaze și dacă a primit compensare, președintele ANPC a spus:"Am primit factura de energie în jur de 140 de lei. Stau în Pantelimon. Este o factură pe 30 de zile cu un consum de 200 de kW. Am primit și eu la gaze o factură de 2.000 de lei. Nu este apartament, stau la curte. În această factură am beneficiat de o compensare de 10 lei. Nu pot calcula eu dacă este mult, puțin. Este conform legii.", a spus Mihai Culeafă.Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a anunțat vineri că aplicat amenzi în valoare de 450.000 de lei în urma controalelor care au vizat 72 de companii furnizoare de energie, printre neregulile constatate numărându-se neaplicarea prevederilor legale referitoare la plafonarea şi compensarea preţurilor, nerestituirea la termen a avansului achitat la trecerea la alt furnizor, nerespectarea termenului de răspuns la solicitările petenţilor, practici comerciale incorecte.