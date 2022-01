Iranul susține că va exporta servicii de inginerie pentru industria gazelor din România. Dar beneficiarul român are probleme

"SC Gaz Vest SA a inceput activitatea de distributie gaze naturale in anul 2001, fiind prima societate cu capital privat care a obtinut licenta pentru distributia gazelor naturale. Pana in prezent, Gaz Vest SA a finantat si construit peste 1300 km retele de distributie gaze naturale in peste 60 de localitati , inclusiv 50 km de racorduri de inalta presiune si 18 Statii de reglare masura gaze, valoarea investitiilor fiind de peste 30 milioane euro.

Obiectul principal de activitate al societății este distributia gazelor naturale prin conducte, iar pentru urmatorii 5 ani avem in vedere alocarea unui buget de 30 - 40 milioane EURO pentru extinderea retelei de distibutie a gazelor naturale, in special in mediul rural , avand in vedere ca, gradul de racordare la retele de gaz in aceste zone este foarte redus.

In acest fel, GAZ VEST SA va contribui la sustinerea programelor de tranzitie asumante de Romania prin semnarea Pactului Ecologic European".

Conform informației, „MOU a fost semnat între Iranian Gas Engineering and Development Company (IGEDC) și compania română Gaz Vest". Documentul prevede că Iranul va coopera cu România la construcția de conducte de transport, instalații de mărire a presiunii și la dezvoltarea de rezervoare de stocare a gazului în țara noastră.România este prima țară europeană în care Iranul va exporta servicii tehnice și inginerești.Șeful IGEDC, Reza Noshadi, a declarat că intenția cu care a fost semnat memorandumul este și de a studia oportunități comune de investiții și de a interacționa și în alte domenii, cum sunt construcția de rafinării și de centrale energetice. În cadrul MOU va fi format un grup comun de lucru cu scopul de a schimba între părți cunoștințe, expertiză și experiență în domenii comune de lucru.În ultimii câțiva ani și în special după ce SUA au impus noi sancțiuni economiei iraniene, țara a făcut pași serioși în scopul de a impulsiona exporturi non-petroliere și de a reduce dependența de petrol. Politica Republicii Islamice nu s-a limitat la creșterea exporturilor de produse non- petroliere, țara fiind hotărâtă să sporească exportul de servicii tehnice și inginerești.Conform datelor oferite de Association of Iranian Exporters of Technical and Engineering Services, Iranul are potențialul și capabilitatea de a exporta servicii tehnice și inginerești de 25 de miliarde de dolari anual.Având în vedere acest uriaș potențial în domeniu, stimularea unor asemenea exporturi ar fi un avantaj pentru extinderea comerțului exterior al țării. Conform fostului șef al Iranʼs Trade Promotion Organization (TPO), Hamid Zadboum, TPO s-a concentrat pentru stimularea exporturilor de servicii inginerești și tehnice în țări vecine, ca și în China și India.”Pe pagina de internet a companiei Gaz Vest S.A. nu există nicio informație despre acest subiect.Un comunicat datat 22.12.2021 sună astfel:„Cu regret va informam ca, datorita evolutiei pretului pe piata gazelor naturale din Romania dar si la nivel european, acestea traversand o perioada extrem de dificila, cu o volatilitate extrem de ridicata a pretului (de la 130 RON /MWh la inceputul lunii octombrie la 900 RON/MWh in prezent) dar si a modificarilor legislative adoptate privind plafonarea pretului la gazele naturale furnizate, modificari care datorita neclaritatii privind cine si cand acopera costurile avute de furnizor pentru prestarea activitatii de furnizare au condus la suspendarea de catre banci a tuturor procedurilor de finantare initiate, GAZ VEST SA a fost nevoita sa notifice ANRE suspendarea pe o perioada de 3 luni a activitatii de furnizare.Conform legislatiei in vigoare clientii GAZ VEST SA vor fi preluati de catre alti furnizori sau de catre FUI, angajatii GAZ VEST SA asigurand tot sprijinul pentru realizarea acestui transfer.”HotNews.ro a solicitat companiei, via email, detalii suplimentare privind memorandumul, inclusiv cu privire la posibila periclitare a colaborării din cauza problemelor din activitatea proprie.Răspunsul primit din partea directorului general Liviu Ilievici:Memorandumul de Intelegere semnat cu IGEDC este un prim pas în dezvoltarea relațiilor dintre compania Gaz Vest SA și IGEDC, urmând ca în perioada următoare să se creeze un grup de lucru comun în vederea identificării posibilităților de colaborare si dezvoltare de proiecte noi.”