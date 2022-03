ENERGIE Vineri, 04 Martie 2022, 00:04

Ionut Baias • HotNews.ro

La începutul lunii februarie, la deschiderea Jocurilor Olimpice de la Beijing, s-a anunțat că Rusia și China vor construi un alt gazoduct. Dar nu va fi mult așteptatul proiect Forța Siberiei-2 care va fi implementat, ci unul mult mai modest (de cinci ori mai mic), care va transporta combustibil din Orientul Îndepărtat către China, potrivit Tass.ru.

Istoria proiectelor ruso-chineze în Energie

Discuțiile asupra proiectelor comune de gaze ruso-chineze au început în a doua jumătate a anilor 1990. Dar abia în 2014 Gazprom și China National Petroleum Corporation (CNPC) au întocmit un acord privind furnizarea de gaz rusesc din Siberia de Est și de Vest pe o perioadă de 30 de ani.

Totodată, în 2014, a început construcția primei conducte de gaze, Power of Siberia 1, de la Yakutia până în regiunile de est ale Chinei, în primul rând până la Shanghai.

Construcția a durat cinci ani, gazoductul a fost lansat în decembrie 2019. Capacitatea sa maximă este de 38 de miliarde de metri cubi pe an. Conducta se umple treptat cu gaze, iar până acum nici măcar nu a atins volumele planificate, arătând un rezultat mediu de circa 8 miliarde de metri cubi în 2021. Cu toate acestea, conform planurilor, pomparea ar trebui să atingă maximul abia în 2025.

Forța Siberiei - 2

În 2014 au fost anunțate pregătirile pentru construcția „Forței Siberiei - 2”. Aceasta ar trebui să fie o linie și mai puternică, capabilă să transporte până la 50 de miliarde de metri cubi de gaz pe an. Livrările vor implica zăcăminte deja exploatate din Siberia de Vest, din care acum se furnizează gaz în Europa, precum și altele noi.

După mai multe opțiuni respinse, a fost luată decizia de a trage conducta prin Mongolia, deoarece acest lucru permite reducerea lungimii conductei și, prin urmare, reducerea costului construcției.

Cu toate acestea, contractul cu China pentru construcția celei de-a doua conducte de gaz nu a fost încă semnat. Abia la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an, viceprim-ministrul Mongoliei Sainbuiangiin Amarsaikhan a anunțat că porțiunea mongolă a gazoductului (numită Soyuz Vostok) va începe construcția în 2024, iar întregul sistem ar putea fi lansat în 2027-2028.

Cel mai probabil, aceasta înseamnă că principalele soluții au fost găsite și convenite, deși ambasadorul Rusiei în China, Andrey Denisov, vorbind și el la o conferință de presă din ianuarie, a preferat formularea îngrijită „există un proiect foarte atractiv”.

Prin urmare, nu se știe încă când va începe construcția „Forței Siberiei - 2”. „Nu este cu adevărat nimic surprinzător în asta”, a explicat unui corespondent TASS Viacheslav Kulagin, șeful unui departament la Institutul de Cercetare Energetică al Academiei Ruse de Științe.

„Acesta este un proiect complex, pe mai multe niveluri, care necesită discuții despre multe detalii. Iar Power of Siberia 2 presupune si o tara de tranzit, cu care se cere si coordonarea unor elemente de constructie si logistica a proiectului.

Forța Siberiei - ​​​​​3

La o conferință de presă din ianuarie, Andrey Denisov a mai remarcat că există un alt proiect de gaze care „este într-un grad ridicat de pregătire”. Despre el a fost anunțat câteva zile mai târziu, în timpul vizitei președintelui rus Vladimir Putin la deschiderea Jocurilor Olimpice XXIV de la Beijing.

S-a anunțat că a fost semnat un contract între Rusia și China pentru furnizarea de gaze din Orientul Îndepărtat și, în consecință, pentru construcția unei conducte de gaz.

Prin această conductă de gaze vor fi furnizate anual până la 10 miliarde de metri cubi de gaz din Insula Sahalin către regiunile de nord ale Imperiului Celest.

Acest proiect a fost numit de unele mass-media drept „Forța/Puterea Siberiei – 3”. Deși, pare greșit să-l numim așa. întinde din Orientul Îndepărtat, nu din Siberia și nu are nicio legătură cu gazul siberian. „În plus, proiectul este implementat nu în locul Power of Siberia 2, ci în paralel cu acesta”, au declarat experții pentru Tass.ru.

Andrei Karneev, șeful Școlii HSE de Studii Orientale, este de acord cu această opinie: „Pentru ambele țări, aceasta este o altă oportunitate suplimentară de a crește livrările din Rusia către China. Părțile lucrează la o gamă largă de opțiuni diferite pentru cooperarea în domeniul gazelor."

Un mare plus al acestui proiect este că poate fi construit foarte repede, deoarece partea principală a acestuia există deja - aceasta este gazoductul Sahalin-Khabarovsk-Vladivostok. Experții notează că ramura spre China necesită așezarea a doar câțiva zeci de kilometri de țevi. (Tass.ru)