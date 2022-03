UPDATE Miercuri, 09 Martie 2022, 19:02

Dan Popa • HotNews.ro

Cozi imense la benzinării în toată țara. Speriați că prețul la carburant va exploda peste noapte, șoferii au luat cu asalt stațiile de alimentare.

Coada la benzinarie Bucuresti Foto: Hotnews

„Nu sunt probleme cu stocurile de carburanti”, a declarat purtătorul pe cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

„România nu are nicio problemă cu aprovizionarea cu carburanți în benzinării. Am avut astăzi întâlniri de lucru cu reprezentanții Rompetrol și ai OMV Petrom și am primit asigurări că există stocuri suficiente de produse petroliere și vor asigura livrările către clienți. Totodată, vreau să le transmit românilor că nu trebuie să intre în panică și să stea la cozi. AVEM SUFICIENTE STOCURI!”, a scris pe Facebook și Ministrul Energiei, Virgil Popescu.

„Dați întruna știri cu scumpirea benzinei, lumea intră în panică”

”Dumneavoastră, presa sunteți de vină! Dați întruna știri cu scumpirea benzinei, lumea intră în panică...uitați-vă ce e acum la noi la pompă”, spune angajatul unei benzinării Petrom. Benzina cu cifra octanică de 95, care în week-end se vindea la 7 lei, acum e 7,50 lei litrul, iar oamenii strigă să se dea mai puțină, să ajungă la toți.

Un șofer bihorean aflat în tranzit prin București, Marian Tropoșan, spune că știe sigur că benzina va trece de 9 lei/litru din cauza războiului și a venit să-și umple rezervorul, plus cele 3 canistre din portbagaj.

Situația este valabilă pentru toată țara.

Bihor: Recordul este deținut de benzinăria Mol din Beiuș, unde prețul pentru un litru de combustibil a ajuns la 11,10 lei

La mai multe benzinării din Bihor s-au semnalat scumpiri în cursul zilei de miercuri, mulți bihoreni semnalând că prețul a ajuns la 9 lei/litru. Totuși, recordul este deținut de benzinăria Mol din Beiuș, unde prețul pentru un litru de combustibil a ajuns la 11,10 lei, scrie presa locală..

Între timp, în Oradea, prețurile pentru benzina și motorina standard continuă să fie sub 8 lei/litrul, însă pentru a reuși să alimenteze înainte de a se scumpi, șoferii au stat la cozi care se întind chiar și pe mai mult de 100 de metri.Cozi mari au fost semnalate la majoritatea benzinăriilor din Oradea, traficul în zona acestora fiind serios îngreunat.

Alba: Oamenii au semnalat cozi la benzinării după ce au auzit că prețul va crește la peste 9 lei

Mai mulți cititori Alba24 au semnalat miercuri cozi la benzinăriile din Alba Iulia, după ce oamenii au auzit că prețul va crește în următoarele zile la peste 9 lei, scrie presa locală.

După amiază, în mai multe stații de carburanți din oraș s-a sistat vânzarea benzinei, motivul oficial oferit clienților fiind acela că ”nu funcționează sistemul”.

Potrivit aplicației ”monitorul prețurilor”, benzina se vinde miercuri 9 martie 2022 la ora 16.00, la stațiile din Alba Iulia, la următoarele prețuri:

benzina standard: 7,65 lei la OMV, 7,56 lei la Mol, 7,52 lei la Petrom, 7,48 lei la Lukoil, 7,19 lei la Rompetrol