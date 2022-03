ENERGIE Vineri, 11 Martie 2022, 17:29

Dan Popa • HotNews.ro

Dacă nu stătea în fața mea îmbrăcată în costumul de angajat Mol, aș fi jurat că asist la un monolog al lui Toma Caragiu. „Noi? Păi n-avem noi treabă cu.... Poate mai sus să știe (și privește undeva spre neonul din tavan)...Adică de ce să...? Dacă vă spun ...eu nici n-am.....Eu decât vând, nu stau să....De ce să mă doară capul?” Am dat joi seara o raită prin mai multe benzinării să văd cum s-a liniștit panica printre posesorii de mașini.

Coada benzinarie in Bucuresti Foto: Hotnews

Am discutat cu clienții (puțini) care mai erau pe-acolo, dar mai ales, cu benzinarii.

Gazprom benzinăria rusească, care e de fapt o franciză luată din Serbia

„Dar știți că noi nu suntem ruși”!, îmi spune vânzătorul din stația Gazprom de pe Centură după ce mă prezint. Cum adică nu sunteți rus? A, deci Gazprom mai e firmă rusească!, zic mai mult la mișto, crezând că omul mă ia de prost. „Nu, dom`le, zice. Tata a cumpărat o franciză. A luat-o de la sârbi, nu de la ruși! N-avem treabă noi cu rușii”, zice.

Și, cum a fost miercuri, întreb? Ați avut cozi de mașini, îmbulzeli?

„Dom`le, uite cum a fost: mă sună aseară tata: vino repede la benzinărie că e nebunie. Lumea crede că se scumpește benzina și a dat năvală. Vino urgent! Eu dormeam, vă dați seama că m-a luat ca din....Am făcut ochi, am ieșit pe balcon- eu stau vis-a-vis de un Lukoil- și m-am uitat peste drum. Coadă uriașă de mașini.

Aud iar telefonul sunând. Un prieten, făcea mișto de mine: Ce mă, faceți 25 de lei litrul de benzină? Să înnebunesc când am auzit!

Caut pe Google chiar așa: benzină 25 de lei. Primele două rezultate din căutare erau ceva în genul ”De mâine, benzina se scumpește la 25 de lei litrul”. Nici nu m-am uitat ce site-uri erau, am dat click pe ele. Erau din Republica Moldova, dar am văzut asta abia la finalul știrii, unde scrie că era un preț record pentru Republica Moldova. Și stau acum și mă gândesc că dacă alți Gigei n-au citit știrea până la capăt și au vazut doar 25 lei/litru la benzină? Și eu m-aș fi panicat....!

În fine, acum e liniște, dar ce-a fost ieri....Să vă mai spun ceva.

De când cu problemele cu Ucraina, s-au făcut tot felul de grupuri pe rețelele sociale care îndeamnă la boicot. Nu mai cumpărați de la Gazprom și așa mai departe. Ei bine, să știți că boicotul funcționează!

Aveam oameni care treceau pe aici doar să-și ia țigări și să bea o cafea.Mai stăteam cu ei de vorbă, ajunseserăm să ne cunoaștem cât de cât...

De când cu problema asta, nimeni nu mai intră pe la noi.

Cea mai tare fază a fost că ne-am trezit într-o noapte cu două mașini din Ucraina. Au alimentat la noi, după care au venit la casă să achite. I-am întrebat ”Dom`le, dar știți la ce benzinărie ați alimentat? Nu, zic ăia. Ce benzinărie sunteți? Gazprom. Gaz-prom!, zic. Ăia încep să râdă hahaha, hohoho, că n-au văzut că era noapte, acu asta e! Le-am dat ceai și mâncare din partea casei, pentru că așa ne-a spus cel de la care am luat franciza. Nu avem voie să ne facem reclamă cu asta, dar orice ucrainean care trece prin benzinăriile noastre, fie că alimentează sau nu, îi dăm ceai cald și o masă caldă din partea casei”

Îl întreb dacă au primit amenințări, dată fiind percepția că Gazprom egal rus egal invadator egal criminal. „Eu nu, zice, dar colega de pe tura cealaltă a primit. Au venit într-o seară doi oameni care au făcut-o în fel și chip, deși ea e o femeie absolut ok..e chiar o româncă naționalistă. În fine...ăștia-s oamenii”, zice el.

Mol. Locul în care poți discuta cu napolitanele

Mol. Celebrul deja lanț de benzinării. La casa de marcat, 3 vânzători. Mă prezint frumos și le spun ce aș vrea să aflu: dacă s-a liniștit lumea, de unde cred ei că a pornit totul, dacă vor mai scădea prețurile. Până când termin fraza, nu mai era nimeni la casă.

Un vânzător și-a amintit că are ceva de aranjat în depozitul din spate, un altul a fugit să aranjeze napolitanele de pe rafturi care probabil că urmau să se prăbușească auzind că un ziarist a intrat în benzinărie, iar Doamna a mers tiptil la espressor ca să-l vadă și din lateral, că din spate se săturase să-l vadă.

M-am dus la raftul cu napolitane. Nenea stătea pe vine, aranjând două napolitane care se amenințau cu războiul. Îi repet întrebarea. Nenea se uită la mine cu coada ochiului, să se convingă că vorbesc cu el, nu cu napolitana.

Într-un final, decide să-și asume bărbătește situația. „Nu știm domnu`. N-am fost aici. Nu știu, nu cunosc!”

Cum în depozitul din spate nu puteam merge, m-am înființat lângă espressor. Doamna îl privea fascinată. Reiau întrebările, dar în altă ordine, ca s-o bulversez. Mă privește lung, se uită dacă nu am vreo cameră foto/video și își începe recitalul: „Noi? Păi n-avem noi treabă cu....Poate mai sus să știe...Adică de ce să...? Dacă vă spun că eu nici n-am.....Eu decât vând, nu stau să....De ce să mă doară capul?”. Așa e, zic. „De ce să ne...., dacă noi nu...? Dar nu vă e teamă de controalele ANAF, că premierul s-a exprimat destul de clar cu lanțul de benzinării care...?”

Doamna se uită iar la espressor, după care își ia inima în dinți: „De la cei din Beiuș a pornit. Dar ei nu e din lanț, ei e francizori. Noi suntem din lanț. Adică......”.

Mai mult n-am putut scoate de la ei. Am mulțumit frumos pentru cooperare și am plecat. În spatele meu, auzeam cum napolitanele din rafturi răsuflă mulțumite.

Petrom: Presa e de vină. Nouă ne-a făcut un bine, dar per ansamblu a făcut rău tuturor

Petrom. După experiența de la Mol, renunț la a mă mai prezenta. Mă prefac că sunt un client îngrijorat de prețuri. Întreb ce s-a întâmplat de s-a scumpit benzina. „Presa e de vină, dom`ne!”, zice vânzătoarea. „Dacă presa nu inducea isteria asta, lumea nu s-ar fi panicat. Dar uite unde s-a ajuns! Cozi ca alea de miercuri seara nu mai văzusem de când m-am angajat eu aici. Și sunt vreo 15 ani...”

Femeia are dreptate. Și presa a exagerat. Dar, zic, ca ziarist, nu ați fi relatat că în nordul țării benzina se vinde cu 11 lei litrul? Nu era de dat o asemenea informație? „Ba da, cum să nu”, zice vânzătoarea. „Doar că era de dat ceva mai echilibrat, ca pe o excepție bizară, nu ca pe ceva care ni se va întâmpla tuturor în scurt timp. Presa asta a făcut. Ce să zic? Nouă ne-a făcut un bine, că am vândut mult mai mult și mai scump. Dar în general, a făcut un mare rău tuturor!”.

Mai zi ceva dacă poți...

Rompetrol. Tot presa e cea care a isterizat lumea

Rompetrol. Vecini cu Gazprom. Ce zic eu vecini. Stau gard în gard, ba pardon, stau pompă-n pompă. Și la ei fost nebunie, dar acum s-au liniștit lucrurile. Vânzătorul e fost coleg de presă. A lucrat la o televiziune dar s-a lăsat. Acum e mult mai liniștit.

Mai dă un croissant, mai încasează o alimentare, nu-l doare capul. Și el dă vina tot pe presă. „Dom`ne, cât am lucrat în presă eu de astea nu făceam. Să urlu isteric prin benzinării că se face benzina nu-ș-cât, că vine Apocalipsa....Unele televiziuni chiar au luat-o razna, zice. Am avut și noi cozi mari, că oamenii se panicaseră. Dar acum s-au liniștit. Sunt de 3 ore în tură, o singură mașină a alimentat. Am mai vândut o cafea și două croissante, zice el zâmbind”

Adrian, șoferul care se lasă de Uber că nu mai merită

Adrian, un tânăr pe care l-am întâlnit la un Lukoil, e șofer de Uber. Vrea să se lase de meserie, că la prețul de acum al benzinei nu mai rentează afacerea. Face taximetrie de 5 ani, la Uber e cu jumătate de normă. „Nu îmi mai permit să conduc cu Uber la 8 lei litrul de benzină!”

Adrian spune că din toamna trecută și-a schimbat și obiceiurile de consum. Am rărit maxim ieșirile cu prietenii. De la două pe săptămână, la una la două săptămâni. Bine, asta din cauza inflației. Acum, cu prețurile astea la carburant, probabil voi ieși mai rar cu mașina.

Invazia Ucrainei de către Rusia a provocat un șoc de aprovizionare, deoarece traderii, au respins petrolul rusesc, scoțând din joc o uriașă cantitate de petrol din oferta globală.

Într-un OMV, vânzătorul îmi spune sincer. „A fost un șoc pentru șoferi să se trezească și să vadă brusc litrul de benzină mai scump cu aproape doi lei. La un plin de 40 de litri, plătești cu 80 de lei mai mult. Și acum vă vorbesc ca șofer, nu ca benzinar. Cel care are banii numărați, trebuie să taie din altă parte cei 80 de lei pe care îi dă în plus pe benzină. Eu, de pildă, voiam în concediul ăsta să plec cu mașina în Grecia. Dar la peste 8 lei litrul de benzină, nu mai fac 1.000 de kilometri, clar! Prefer să merg mai aproape, undeva în Bulgaria...”.