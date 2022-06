ENERGIE Marți, 28 Iunie 2022, 13:46

Adrian Vasilache • HotNews.ro

Depozitele de gaze naturale sunt ocupate în prezent la 41% și până la 1 noiembrie capacitatea de depozitare va ajunge la 80%, cantitatea de gaz minim necesară pentru a trece prin iarnă și a respecta o decizie în acest sens a Comnisiei Europene, a precizat marți premierul Nicolae Ciucă.

Conducte gaz natural Foto: Flickr

„Există o decizie a Comisiei Europene și fiecare țară trebuie să intre în iarnă cu 80% din capacitatea de depozitare. În momentul de față suntem într-adevăr cu puțin peste 40-41%. Angajamentul nostru față de noi și față de UE este ca până la 1 august să avem în depozite 46%, până la 1 septembrie - 57%, până la 1 octombrie 66% și până la 1 noiembrie - 80%. Cei 80% este minimul necesar pentru a avea asigurată cantitatea de gaz care este necesară pentru a trece prin iarnă.”, a spus marți premierul Nicolae Ciucă.

Ciucă a participat, alături de ministrul Energiei, Virgil Popescu, la ceremonia de începere a producţiei de gaze naturale în cadrul Proiectului MGD, operaţionalizat de compania Black Sea Oil & Gas.

„Ca atare în următoarea lună avem toate premisele să ducem în depozitele de gaz încă 5%. Prin sporirea producției prin această stație se introduc în rețea peste 3 milioane de metri cubi de gaz.”, a spus Ciucă, referindu-se la producția care a început în acest proiect.

Virgil Popescu: Față de anul trecut suntem cu 200 milioane de metri cubi mai mult în depozite

Prezent la eveniment, și Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări că nu vom avea probleme cu stocurile de gaze natuirale în această iarnă.

„Față de anul trecut suntem cu 200 milioane de metri cubi mai mult în depozite. Când am luat in calcul cei 80% nu am luat în calcul exploatarea de la BSOG, deci va asigurt că vom avea gaze in depozite, cel puțin la nivelul anului trecut când am avut 80% și am rămas cu 700 de milioane de metri cubi în stoc.”, a spus ministrul Virgil Popescu.