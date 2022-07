ENERGIE Vineri, 01 Iulie 2022, 12:58

Alimentarea depozitelor de gaze naturale este în parametrii conveniți, România depozitând, deja, mai mult de jumătate din ținta asumată la nivel european, de 80%, respectiv 43%, a anunțat vineri Guvernul.

Gaze Foto: AGERPRES

Premierul Ciucă a convocat vineri la Palatul Victoria, reuniunea Grupului de Lucru Interdepartamental pentru probleme de Securitate Energetică (GLISE), iar cu această ocazie a fost analizată situația aprovizionării cu gaze necesare atât gospodăriilor ,cât și funcționării economiei.

„După începerea exploatării la Marea Neagră, care a suplimentat cu zece la sută capacitățile interne de producție de gaze naturale, eforturile instituțiilor și companiilor responsabile trebuie să se concentreze pe creșterea capacităților de producție, depozitare și extracție din depozite”, a spus Ciucă.

La sfârșitul lunii trecute, în cadrul ceremoniei de începere a producţiei de gaze naturale în cadrul Proiectului MGD, operaţionalizat de compania Black Sea Oil & Gas, premierul a anunțat că depozitele de gaze naturale sunt ocupate în prezent la 41% și până la 1 noiembrie capacitatea de depozitare va ajunge la 80%, cantitatea de gaz minim necesară pentru a trece prin iarnă și a respecta o decizie în acest sens a Comnisiei Europene.

Prezent la eveniment, și Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurări că nu vom avea probleme cu stocurile de gaze natuirale în această iarnă.

„Față de anul trecut suntem cu 200 milioane de metri cubi mai mult în depozite. Când am luat in calcul cei 80% nu am luat în calcul exploatarea de la BSOG, deci va asigurt că vom avea gaze in depozite, cel puțin la nivelul anului trecut când am avut 80% și am rămas cu 700 de milioane de metri cubi în stoc.”, a spus ministrul Virgil Popescu.