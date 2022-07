ENERGIE Marți, 12 Iulie 2022, 13:00

HotNews.ro

Ungaria și România sunt în discuții pentru a crește capacitatea unui gazoduct de interconectare la peste 3 miliarde de metri cubi (bcm.) de gaz pe an, a declarat marți ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de Reuters.

Peter Szijjarto Foto: Ovsyannikova Yulia / Zuma Press / Profimedia

Szijjarto a spus că extinderea planificată a capacității de import prin România ar spori siguranța aprovizionării și ar oferi o rută pentru posibilele importuri viitoare din Grecia, Turcia sau Azerbaidjan.

„Suntem în discuții avansate cu privire la o extindere semnificativă a capacității interconectorului care leagă rețelele de gaze naturale din România și Ungaria", a declarat Szijjarto în cadrul unei conferințe de presă la București cu omologul său român, BOgdan Aurescu.

El a precizat că interconectorul poate transporta 2,6 bcm de gaze pe an către România și 1,7 bcm. pe an către Ungaria, care ar urma să crească inițial la 2,5 bcm an și ulterior la peste 3 bcm anual. El nu a dat detalii cu privire la calendarul proiectului.

În cadrul unui acord pe termen lung cu compania rusă Gazprom semnat anul trecut, Ungaria primește 3,5 miliarde de metri cubi de gaze rusești pe an prin Bulgaria și Serbia și încă 1 miliard de metri cubi prin intermediul unei conducte din Austria. Contractul este valabil pe o perioadă de 15 ani.

Rusia a promis că va continua livrările de gaze către Ungaria și că Gazprom își va îndeplini obligațiile contractuale față de această țară, a declarat Szijjarto luna trecută. Ungaria este dependentă în proporție de 85% de importurile de gaze rusești.