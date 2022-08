ENERGIE Miercuri, 03 August 2022, 13:18

„Prețul la pompă a ajuns sub prețul la care începuseră scumpirile. Din ce am văzut astăzi, trecând pe lângă o stație de carburanți, am văzut parcă 7,70 lei - prețul benzinei, sub 7,80 cât era înainte", a declarat miercuri ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Referindu-se la măsura compensării cu 50 de bani la carburanți, ministrul Energiei susține că firmele au redus prețurile, chiar dacă era o măsură voluntară.

„Companiile au accesat voluntar, este o măsură voluntară și s-a văzut că acest parteneriat Guvern-industrie a funcționat și prețurile au scăzut. Și în momentul în care au scăzut și cotațiile au scăzut și prețurile la pompă.”, a spus Popescu.

Acesta nu a dorit să facă alte estimări privind evoluția prețurilor în perioada următoare.

„Nu aș vrea să fac predicții și nimeni nu poate face predicții într-o piață foarte volatilă. Vă pot spune că doar din analize am observat o scădere a cererii de petrol, dar asta poate fi pe termen scurt, nu poate fi estimat.”, a mai spus ministrul Energiei.

Cât costă azi litrul de benzină și motorină în București

Datele din aplicația Monitorul Prețurilor, gestionată de Consiliul Concurenței, unde sunt afișate prețurile la carburanți fără reducerea de 0,5 lei/l (care este însă aplicată la casă), arată că în București, cel mai mic preț la benzină este la stația Petrom (str. Doctor Herescu), respectiv 8,17 lei. Aplicând reducerea de 50 de bani rezultă un preț de 7,67 de lei.

Informația este confirmată și în aplicația Peco-online.ro, unde toate prețurile sunt afișate cu reducerea de 50 de bani. Datele analizate de HotNews.ro arată că principalele 5 mari lanțuri de benzinării, Petrom, Lukoil, OMV, MOL, Rompetrol aveau următoarele prețuri:

Benzina standard:

Petrom: între 7,67 lei și 7,74 lei

Lukoil: între 7,77 lei și 7,78 lei

Mol: între 7,78 lei și 7,79 lei

OMV: între 7,79 lei și 7,82 lei

Rompetrol: între 7,87 lei și 7,92 lei



Motorina standard:

Petrom: între 8,31 lei și 8,34 lei

Lukoil: între 8,43 lei și 8,45 lei

Mol: între 8,38 lei și 8,45 lei

OMV: între 8,39 lei și 8,42 lei

Rompetrol: între 8,47 lei și 8,52 lei

