Marii consumatori industriali din România ar plăti mai puţin la energie dacă ar cumpăra direct de la producători. Pe bursa de energie există o platformă specială pentru aceste licitaţii, dar producătorii nu au fost interesaţi până acum să vândă electricitatea direct către marii consumatori.

“Industria este un mare consumator de energie. Deci măsurile de economisire trebuie să înceapă de acolo. Le-am făcut statelor membre câteva recomandări pentru atingerea țintei de reducere cu 15% în sectorul industrial, asigurând în același timp buna funcționare a societății și a lanțurilor valorice. De exemplu, statele membre ar putea institui licitații sau sisteme de licitații pentru a încuraja industria să își reducă consumul de energie”, spunea președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un interviu acordat Hotnews.ro luna trecută.

Cu alte cuvinte, este esenţial ca statele membre să ajute industria să-şi reducă factura şi consumul de energie, iar acest lucru ar ajuta inclusiv populaţia.

Licitaţiile de care vorbeşte oficialul european sunt reglementate deja în România. Este vorba despre o platformă specială pe bursa de energie OPCOM şi alta pe Bursa Română de Mărfuri, denumite Platforme pentru Marii Consumatori, unde utilizatorii industriali pot achiziţiona electricitate direct de la producători. Acest lucru ar duce la scăderea facturii, întrucât ar fi eliminaţi din schemă intermediarii şi traderii, care îşi pun şi ei marjele specifice.

Preţuri mai mici decât cele din piaţă

Problema este, însă, că pe aceste platforme s-au făcut doar câteva tranzacţii. Pe cea de pe OPCOM, care a existat de mulţi ani fără să se încheie nicio tranzacţie, Hidroelectrica a vândut către Distribuţie Energie Oltenia pentru prima dată în luna iunie a acestui an. Aceasta după ce, la începutul anului, şi distribuţiile de energie au primit dreptul de a cumpăra energie direct de la producători, pe această platformă, alături de marii consumatori. Preţul de închidere a licitaţiei a fost 790 de lei pe MWh, sub preţul de piaţă.

Tot în luna iunie a acestui an, pe BRM au fost finalizate patru licitaţii, toate având drept cumpărător Alro Slatina şi drept vânzător Nuclearelectrica. La fel, preţurile au fost sub 1.000 de lei pe MWh, adică sub cele de piaţă.

“Cu aproape 36% sub prețul de închidere a pieței externe EEX German Power Future s-a tranzacționat energie electrică pentru iulie 2023 în data de 17.06.2022 pe Piața Marilor Consumatori (PMC). Chiar și ieri (23 iunie – n.r.) a fost vândută o cantitate imensă de energie electrică cu livrare în anul 2023 pe aceeași piață, cu circa 400 lei/MWh sub cotația de vânzare a pieței locale PC-OTC și cu aproximativ 300 lei/MWh mai jos decât prețul de închidere a aceleiași piețe externe”, se arată într-o analiză postată în iunie pe site-ul companiei de consultanţă în energie Partnerg-i.

Este astfel limpede că tranzacţiile pe această piaţă au ca efect scăderea facturilor pentru marii consumatori industriali. Companiile ar avea atunci mai mulţi bani de investit în eficienţă energetică şi în reducerea consumului, adică exact ceea ce semnalează Ursula von der Leyen.

De ce nu s-au făcut mai multe tranzacţii pe PMC

Deşi Platforma pentru Marii Consumatori (PMC) există de mai mulţi ani pe bursa de energie OPCOM, până în vara acestui an nu s-a încheiat nicio tranzacţie aici.

Arhiva OPCOM arată că au mai fost câteva încercări de-a lungul anilor din partea Alro Slatina, care este şi cel mai mare consumator de energie electrică din România, de a cumpăra energie pe această platformă, însă niciun producător nu a răspuns cererilor de cumpărare ale companiei industriale.

Pe această platformă se pot înscrie pentru poziţia de cumpărător doar clienţii finali mari, care achiziţionează energia exclusiv pentru consum propriu. În poziţia de vânzători pot fi producătorii de energie, precum şi operatorii de servicii de stocare.

Pe platforma PMC de pe OPCOM sunt înregistraţi în acest moment şapte cumpărători (Alro, Silcotub, Delgaz, Distribuţie Oltenia, Transelectrica, Distribuţie Energie Electrică şi OMV Petrom) şi trei vânzători (Hidroelectrica, Nuclearelectrica şi OMV Petrom).

