ENERGIE Duminică, 21 August 2022, 15:11

A.C. Theodor • HotNews.ro

​Panourile solare care acoperă parcarea de la Michigan State University oferă numai avantaje: universitatea folosește energie verde și ieftină, iar șoferii – chiar și cei cu rulote! – stau la umbră vara și nu trebuie să dea zăpada de pe mașini iarna.

parcare solara de 32 de ha la Rutgers University Foto: rutgers.edu

Lângă Disney World de la Orlando, Florida, o suprafață de 9 hectare cu panouri solare are forma lui Mickey Mouse. În apropiere se întinde o fermă solară de 110 hectare peste foste livezi și terenuri forestiere. Dar peste niciuna din cele 32.000 de parcări ale lui Disney n-o să vedeți acoperișuri solare, nici măcar peste locurile rezervate pentru care veți plăti $50 pe zi.

Așa merg lucrurile cu instalațiile solare: se construiesc în spații deschise, mai puțin în zone dezvoltate. Deci ocupă cu prisosință terenuri arabile, terenuri aride, pășuni, în loc de acoperișuri sau parcări. În SUA, revista „Nature” a informat anul trecut că instalațiile solare se găsesc în proporție de 51% în deșerturi, 33% pe terenuri arabile și 10% pe pășuni sau în păduri. Doar 2,5% sunt în zone urbane.

Argumentele par copleșitoare: este mai ușor și de 2-5 ori mai ieftin să le pui pe terenuri neamenajate decât pe acoperișuri, iar înlocuirea combustibililor fosili trebuie să fie rapidă. Și este mai simplu să exploatezi câteva ferme solare mari decât decât o mie de instalații mici împrăștiate în zone urbane.

Copleșitoare argumente, dar nu și neapărat inteligente. Terenurile neutilizate sunt și ele o resursă în scădere puternică, iar de cele încă existente avem nevoie pentru proiecte de produse și servicii de care avem nevoie de la mediul natural: alimente, stocarea și purificarea apei, prevenirea eroziunii, și chiar conservarea vieții în natură, printre altele. O instalație peste o parcare înseamnă practic o casă fără pereți. Dar pe terenuri libere înseamnă că vin buldozerele, îndepărtează tot și se distruge vegetația existentă, chiar și – ironic! – specii periclitate. Pe când o parcare se află deja pe un teren care nu mai are valoare biologică.

Totuși, încep să apară acoperișuri solare de mari dimensiuni în SUA, de la parcările de la metroul din Washington, DC, la cele de la aeroporturi și universități. Una din cele mai mari instalații este cea de la Rutgers University, Piscatway, New Jersey, de 13 hectare și care produce 8 MW într-un plan de afaceri pe care managerul pentru conservarea mediului al campusului îl consideră „suficient de profitabil de la bun început”.

Iar un nou studiu de la Yale School of the Environment spune că acoperișurile solare de peste parcări ar putea furniza o treime din puterea necesară în micul stat Connecticut, sprijinind planul guvernatorului de a avea un sector electric cu zero emisii de carbon în 2040.

Surse: CNET și Yale Environment