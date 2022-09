ENERGIE Joi, 01 Septembrie 2022, 14:08

Adrian Vasilache

Am intrat în ultima lună în care stațiile de benzină mai pot aplica voluntar reducerea de 50 de bani la litrul de benzină și motorină, reducere suportată în mod egal de stat și benzinari. După 2 luni de aplicare a schemei de compensare, prețurile sunt sub cele de la 1 iulie, dar la motorină au început să crească și cu 20 de bani peste situația din 10 august, când premierul Ciucă spunea că măsura a scăzut prețurile.

Pret benzina Petrom Foto: Hotnews

Schema de compensare voluntară cu 50 de bani la benzină și motorină a intrat în vigoare în data de 1 iulie 2022, moment la care prețurile la carburanți au scăzut cu marja stabilită de guvern în majoritatea cazurilor.

Amintim că Ordonanța de urgență a fost dată pentru perioada 1 iulie-30 septembrie 2022, iar premierul Nicolae Ciucă a anunțat în data de 10 august că la finele lunii septembrie va exista o evaluare a măsurii.

Cum au evoluat prețurile la benzină și motorină în 2 luni de compensare

Datele din aplicația Peco-online.ro, care coincid cu cele gestionate de Consiliul Concurenței prin aplicația Monitorul prețurilor, arată că prețurile sunt în continuare sub cele de la 1 iulie.

Astfel, la 1 iulie 2022, prețul mediu al unui litru de benzină era de 8,17 lei.

Miercuri 31 august 2022, prețul mediu al unui litru de benzină a scăzut la 7,49 de lei.

La 1 iulie 2022, prețul mediu al unui litru de motorină era de 8,73 lei.

Situația la 31 august 2022 arată că prețul mediu al unui litru de motorină a scăzut la 8,37 de lei.

Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina a scazut cu 4.8%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 19.0 lei mai putin decat in urma cu 30 de zile. In cazul motorinei, pretul mediu al unui litru s-a diminuat cu 1.6%, ceea ce inseamna ca un plin (50 de litri) costa astazi cu 7.0 lei mai putin decat in urma cu 30 de zile.

Cât costă azi litrul de benzină și motorină în București

Datele din aplicația Monitorul Prețurilor, gestionată de Consiliul Concurenței, unde sunt afișate prețurile la carburanți fără reducerea de 0,5 lei/l (care este însă aplicată la casă), arată că în București, cel mai mic preț la benzina standard este la stația Petrom (str. Doctor Herescu), respectiv 7,88 lei. Aplicând reducerea de 50 de bani rezultă un preț de 7,38 de lei.

La aceeași stație, prețul la motorina standard este azi la nivelul de 8,81 de lei, ceea ce înseamnă 8,31 lei cu reducerea de 50 de bani.

Informația este confirmată și în aplicația Peco-online.ro, unde toate prețurile sunt afișate cu reducerea de 50 de bani.

Datele analizate de HotNews.ro arată că principalele 5 mari lanțuri de benzinării, Petrom, Lukoil, OMV, MOL, Rompetrol aveau joi, 1 septembrie 2022, următoarele prețuri:

Benzina standard:

Petrom: între 7,38 lei și 7,44 lei

Lukoil: între 7,42 lei și 7,47 lei

Mol: între 7,49 lei și 7,55 lei

OMV: între 7,49 lei și 7,52 lei

Rompetrol: între 7,51 lei și 7,55 lei

Motorina standard:

Petrom: între 8,31 lei și 8,34 lei

Lukoil: între 8,32 lei și 8,35 lei

Mol: între 8,38 lei și 8,44 lei

OMV: între 8,39 lei și 8,42 lei

Rompetrol: între 8,38 lei și 8,42 lei

Prețurile la motorină sunt mai mari decât în 10 august 2022

O comparație a prețurilor de astăzi din București cu prețurile care erau la aceleași 5 mari lanțuri de benzinării în data de 10 august 2022, când premierul Ciucă anunța că prețurile au scăzut, arată că între timp au început să crească prețurile la motorină.

Astfel, datele analizate de HotNews.ro în data de 10 august 2022 aratau că principalele 5 mari lanțuri de benzinării, Petrom, Lukoil, OMV, MOL, Rompetrol aveau următoarele prețuri:

Benzina standard:

Petrom: între 7,49 lei și 7,55 lei

Lukoil: între 7,55 lei și 7,60 lei

Mol: între 7,61 lei și 7,64 lei

OMV: între 7,61 lei și 7,64 lei

Rompetrol: între 7,64 lei și 7,69 lei

Motorina standard:

Petrom: între 8,11 lei și 8,14 lei

Lukoil: între 8,22 lei și 8,25 lei

Mol: între 8,18 lei și 8,25 lei

OMV: între 8,19 lei și 8,22 lei

Rompetrol: între 8,27 lei și 8,32 lei

Rămâne de văzut în perioada următoare, ce va decide Guvernul la finele lunii septembrie, respectiv dacă va mai păstra această schemă de ajutor sau nu.