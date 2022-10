ENERGIE Luni, 10 Octombrie 2022, 20:44

HotNews.ro

Un grup de politicieni, oameni de știință și lideri de ONG-uri au cerut luni, într-o declarație, "oprirea" megaproiectului petrolier al TotalEnergies în Uganda și Tanzania, despre care au spus că ar precipita "schimbările climatice și dezastrele mortale care le însoțesc", potrivit AFP.

Fermieri din Uganda Foto: BADRU KATUMBA / AFP / Profimedia

TotalEnergies a anunțat în februarie un acord de investiții de 10 miliarde de dolari cu Uganda, Tanzania și compania chineză CNOOC, care include construcția unei conducte (East African Crude Oil Pipeline - EACOP) de peste 1.400 de kilometri care va lega câmpurile petroliere de la Lacul Albert din vestul Ugandei de coasta Tanzaniei.

Într-un raport publicat săptămâna trecută, două asociații franceze au avertizat asupra costurilor umane, climatice și de mediu "inacceptabile" în Uganda și Tanzania ale acestui proiect al grupului francez Total.

În timp ce TotalEnergies se pregătește să înceapă să foreze într-unul dintre cele mai frumoase parcuri naturale din Uganda, potrivit raportului publicat în Le Monde, semnatarii îndeamnă populația să spună "nu gazoductului gigant al Total în Africa de Est".

Printre semnatari se numără zeci de personalități, printre care europarlamentari și deputați francezi, ONG-uri din Uganda și Tanzania, coordonatorul coaliției internaționale "StopEacop" Omar Elmawi, președintele Partidului Socialist belgian Paul Magnette, primul secretar al Partidului Socialist francez Olivier Faure, reprezentanți ai Youth For Climate Paris, Greenpeace Franța, France Nature Environnement, Friends of the Earth Franța.

Președintele comisiei Conferinței episcopale a Uniunii Europene, cardinalul Jean-Claude Hollerich, este, de asemenea, semnatar, la fel ca și mai mulți oameni de știință în domeniul climei, printre care geograful și meteorologul francez Jean Jouzel, precum și marinarul și scriitoarea franceză Isabelle Autissier.

"În Europa, ca și în restul lumii, vara anului 2022 a fost una mortală", se arată în comunicat.

"Dar, în timp ce milioane dintre noi vor să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, alții continuă să vrea să extragă din ce în ce mai mult petrol", continuă comunicatul.

Această infrastructură "amenință accesul la apă și securitatea alimentară a peste 40 de milioane de persoane", se arată în scrisoare.

"Dacă nu oprim acest proiect, până la 34 de milioane de tone de CO2 vor fi emise în fiecare an, timp de 25-30 de ani, ceea ce va precipita schimbările climatice și dezastrele mortale care le însoțesc", avertizează documentul.

Semnatarii solicită "TotalEnergies și acționarilor săi să renunțe imediat la proiectul Eacop" și Uniunii Europene "să pună în sfârșit în practică ideea unui plan de sprijin financiar pentru țările care renunță la exploatarea rezervelor de combustibili fosili și investesc în energie regenerabilă".