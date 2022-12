ENERGIE Duminică, 04 Decembrie 2022, 16:58

Electrocentrale Bucuresti ELCEN prezintă duminică, într-o postare pe Facebook, temperaturile livrate la CET-urile din Capitală, care variază între 86 de grade C şi 93 de grade C. Compania a primit mai multe comentarii din partea bucureştenilor care se plâng că nu au căldură în case, ELCEN răspunzând că nu ea distribuie agentul termic către consumatori ci Termoenergetica.

”Într-o duminică de decembrie, timpul petrecut în case cu cei dragi e nepreţuit. La ELCEN, ştim cât de importante sunt energia electrică şi termică produse de noi, atât pentru Bucureşti, cât şi pentru Sistemul Energetic Naţional. Ştim că fără munca noastră constantă, luminile nu s-ar mai "aprinde" în locuinţe, în spitale, în şcoli, în alte instituţii, iar aparatele indispensabile vieţii zilnice n-ar mai funcţiona”, scrie ELCEN în postare.

Compania precizează că în CET Bucureşti Sud, CET Bucureşti Vest, CET Grozăveşti şi CET Progresu se lucrează în regim non-stop.

”Se fac eforturi mari, în condiţiile tehnice deja cunoscute, dar suntem aici şi ziua, şi noaptea, şi în weekend şi de Sărbători şi nu ne oprim, pentru că ştim ca, fără centralele de cogenerare ale ELCEN, ar fi "gheaţă" şi întuneric în Bucureşti. Temperaturi livrate duminică, 4 decembrie: CET Bucureşti Vest: 93 grade C, CET Grozăveşti: 92 grade C, CET Progresu: 91 grade C, CET Bucureşti Sud: 86 grade C”, mai scrie Elcen.

Mai mulţi bucureşteni au răspuns la postare şi s-au plâns că în case nu se simte această căldură.

”Am plans... Devenisem expertă în prepararea duşurilor la cratită”, a scris un internaut la comentarii. ” În Colentina caloriferile sunt gheaţă, apă caldă este călâie ca nu o pâine nu poti frământă ce ea, am îngheţat de frig in casă, este mai frig ca afară in case numai ca nu plouă. Am ajuns să fim mai rău ca pe timpul comunismului”, a comentat altcineva. ”V-aţi lăudat ca să daţi în alţii, deşi ştiţi bine problemele companiei Termoenergetica. Ceva ruşine, nu aveţi? Mergeţi pe principiul "dezbină şi cucereşte", a postat un alt bucureştean.

ELCEN a răspuns la un comentariu, precizând că se află în subordinea Ministerului Energiei şi nu distribuie agentul termic către consumatori.

”ELCEN nu are o relaţie contractuală cu consumatorii. ELCEN produce şi livrează pana la gardul CET-urilor. Compania care se ocupa de transportul şi distribuţia agentului termic este Termoenergetica, aflata în subordinea Primăriei Municipiului Bucureşti”, este răspunsul companiei.

