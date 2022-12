ENERGIE Miercuri, 14 Decembrie 2022, 17:17

Dan Popa • HotNews.ro

„Există mai multe filtre de verificare. Primul filtru e cel al ANRE, care instituie un filtru de verificare indirect în decontarea banilor, fiind vorba de bani pe care ANRE trebuie să-i valideze pentru a-i putea achita furnizorului. După care timp de 5 ani, oricare instituție de control poate face verificarea, asta însemnând ANAF, Curtea de Conturi-fiindcă discutăm de bani publici. Opinia mea este că vor exista verificări întrucât suma tuturor compensărilor pe 2022 depășește bugetul Apărării”, a explicat miercuri pentru HotNews Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă.

Dumitru Chisalita, Presedintele Asociatiei Energia Inteligenta Foto: Asociatia Energia Inteligenta

HotNews l-a întrebat pe expertul în energie cum va verifica ANRE dacă un client se încadrează în categoria celor care nu trebuie să depună declarație.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, clienții de energie electrică trebuie să depună declarații, chiar dacă au un singur loc de consum

Noua lege a plafonării prețului la energie stabilește că preţul final facturat plafonat sub 1,3 lei/kWh se aplică doar la un loc de consum cel de domiciliu sau reşedinţă ale clienţilor finali.

Teoretic un client poate să aibă mai multe locuințe, sau poate să aibă doar o locuință unde are domiciliul și să stea în chirie, unde are și reședință și astfel să beneficieze de preț plafonat la ambele în situația în care are furnizori diferiți.

Având în vedere că responsabil pentru stabilirea categoriei de preț plafonat pentru un client este furnizorul, care conform legii trebuie să se asigure că nu va da un preț plafonat unui client care mai beneficiază și într un al loc de consum de preț plafonat, singura variantă legală este ca acel client să prezinte o declarație pe propria răspundere prin care să declare că nu mai beneficiază de preț plafonat la alt punct de consum.

Un client care are două contracte la doi furnizori nu poate să fie verificat de către furnizori deoarece aceștia nu au cum să verifice baza de date a celuilalt furnizor

În situația în care un singur client, ar beneficia de energie la preț plafonat în timp ce el beneficiază de preț plafonat și la celălalt loc de consum, ambii furnizori ar fi în situația de a încălca legea și este pasibil de a nu primii diferența între prețul plafonat și prețul pieței confom legii, respectiv de a fi amendat cu amendă contravenţională de la 100.000 de lei la 400.000 de lei.

Rezolvarea problemei se poate face printr-o OUG în care să se elimine condiționarea plafonării prețului la energie electrică sub 1,3 lei/kWh dacă sunt îndeplinite anumite condiții prevăzute de lege sau dacă legea numește ANRE– singura entitate care are acces la toate contractele din România să realizeze o verificare și să trimită fiecărui furnizor o bază de date cu clienții care nu mai trebuie să depună declarații pe proprie răspundere pentru că au un singur loc de consum unde beneficiază de preț plafonat.