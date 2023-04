ENERGIE Luni, 03 Aprilie 2023, 15:22

HotNews.ro

1

​Reducerea producției de petrol anunțată de Rusia și de alte mari țări producătoare este „în interesul" pieței mondiale, a afirmat Kremlinul, după ce prețurile pe piața aurului negru au sărit luni dimineață, transmite AFP.

Sonde de petrol Foto: Charlie Riedel / AP / Profimedia

„Este în interesul energiei mondiale să menținem prețurile mondiale la petrol la un nivel corect", a declarat presei purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.

„Dacă alte țări sunt sau nu mulțumite, este treaba lor", a adăugat el.

Rusia a anunțat duminică că își va extinde reducerile de producție de țiței cu 500.000 de barili pe zi (bpd) până la sfârșitul anului, o măsură considerată de diverși experți drept o modalitate de a stimula prețurile și de a contracara efectul sancțiunilor internaționale.

Vicepremierul rus însărcinat cu energia, Alexander Novak, justificase o astfel de măsură prin perioada de „volatilitate ridicată" și „incertitudine" pe piața aurului negru. „Predictibilitatea pieței mondiale a petrolului este un element-cheie în asigurarea securității energetice", a declarat el, potrivit unui comunicat de presă.

Anunțul Rusiei a venit alături de cele ale Arabiei Saudite, Irakului, Emiratelor Arabe Unite, Omanului, Kuweitului, Algeriei și Kazahstanului.

Arabia Saudită va reduce producția cu 500.000 de bpd, Irakul cu 211.000 de bpd, Emiratele Arabe Unite cu 144.000 de bpd, Kuweit cu 128.000 de bpd, Kazahstan cu 78.000 de bpd, Algeria cu 48.000 de bpd și Oman cu 40.000 de bpd.

Reducerile, care vor avea loc toate începând din luna mai și până la sfârșitul anului 2023, au făcut ca prețul petrolului să urce luni dimineață, sortimentul Brent din Marea Nordului apropiindu-se de 84 de dolari, iar West Texas Intermediate (WTI) de 80 de dolari în jurul orei 10:30 GMT (13:30 în România).

Este o veste bună pentru finanțele rusești, ale căror cheltuieli federale au crescut puternic în ultimele luni, din cauza „operațiunii militare speciale” din Ucraina.

Veniturile din petrol ale Moscovei s-au prăbușit sub efectul sancțiunilor cu 42% (an la an) în februarie, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (AIE).