În septembrie 2021, dl Ionescu s-a trezit cu o factură mai mare de la Enel, ceea ce l-a făcut să-și dorească să-și producă singur energia. Dl Ionescu a devenit prosumator. Anul acesta a consumat 1,91MW și a produs 3,43 MW. Partea proastă e că dl. Ionescu trebuie să achite lunar facturile Enel. Dar Enel îi va achita d-lui Ionescu abia în 2025 banii.

ENEL Foto: AGERPRES

„Am văzut factura aceea măricică de la Enel și am început să pun întrebări în stânga și-n dreapta despre cum aș putea să-mi produc singur energia. Că doar ăsta e visul românului- să devină independent energetic”, povestește dl. Ionescu. A primit omul o recomandare și a sunat la o firmă care, pe lângă faptul că vindea baterii – instala și panouri fotovoltaice.

Într-un final, dl. Ionescu și-a instalat un sistem trifazic de 7,2 kw, 20 de panouri, montate pe casă, orientare sud-vest.

Recent, dl. Ionescu s-a trezit cu 6 facturi, venite una după alta. Unele cu consumul de la rețea care sunt scadente la finalul lunii mai 2023 - și celelalte cu minus, cu scadența în mai 2025, spune dl. Ionescu.

Practic, dacă trage linie, el are de plătit Enel în aceste zile 650 de lei, dar are de încasat 3.400 de lei. Bani pe care îi va primi în 2025, dacă va trăi până atunci.

Ce spun reprezentanții companiei

Am discutat în trei rânduri cu ei. Cei de la call center mi-au spus că nu am de plătit de fapt. A doua oară mi s-a spus că trebuie să plătesc, variantă care a fost confirmată și de un reprezentant al companiei de la departamentul de Customer Care.

Am întrebat care e poziția mea față de Enel și mi s-a spus ”creditor”, mai spune dl. Ionescu. Ca să înțelegeți mai bine, eu creditez timp de doi ani businessul Enel la o inflație de peste 10%?!? Aș fi putut să-i investesc în titluri de stat sau în produse bancare, dar nu. Împrumut cu ei Enelul, spune el.

Apoi i-am întrebat: ok, ne reglementăm în 24 de luni, când o să se adune probabil o sumă mult mai mare. Dar ce se întâmplă în luna a 25-a: o luăm iar de la capăt? Iar voi credita 2 ani Enelul? De asemenea, am întrebat cum procedam la ”regularizare”. Mi s-a spus că trebuie să depun o cerere de rambursare în acest sens. Cu cât timp înainte? , a întrebat dl. Ionescu, ca nu cumva să pună Enelul în situația de a depăși termenul scadent al facturii pe care o are de plătit. Mi s-a spus că aproximativ ”o lună”

Hâtru, dl. Ionescu i-a întrebat dacă are dreptul ca, în situațuia în care Enel întârzie achitarea facturilor restante, îi poate tăia curentul. Nu i s-a răspuns.

”La data prezentului mesaj figurati in evidentele Enel cu un sold debitor in valoare de 672,29 lei si un sold creditor in valoare de 3452,93 lei”, i s-a transmis într-un târziu.