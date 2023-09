ENERGIE Vineri, 01 Septembrie 2023, 15:31

7

Facturile la electricitate și gaze plătite de români sunt în prezent plafonate și subvenționate de bugetul de stat printr-o lege care permite acest lucru până în primăvara anului 2025. Însă, în condițiile în care autoritățile se pregătesc să ia măsuri pentru reducerea deficitului bugetar, a apărut și ideea renunțării la aceste subvenții.

Factura de energie electrica Foto: Tommaso79 / Dreamstime.com

Hotnews a analizat ce oferte au companiile în piața liberă pentru luna septembrie, iar veștile sunt proaste: toate sunt mai mari decât prețurile plafonate cu peste 11%.

Alex B., un consumator casnic din București, a consumat în ultima lună 110 kWh și a plătit 74,81 lei către furnizorul său, Enel Energie Muntenia, adică un preț plafonat de 0,68 lei pe MWh.

Potrivit comparatorului de prețuri de pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în Energie, cea mai ieftină ofertă din piață este acum a Hidroelectrica (0,76 lei pe MWh), cu 11% în plus față de prețul plafonat. Oferta este valabilă până la 30 septembrie 2023.

Următoarea ofertă este a Nova Power and Gas, cu 24% mai scumpă, urmată de cele ale companiilor Renovatio, Hermes Energy, Ingka Investments (cu 74% în plus), E.ON, Electrocarbon, Elsid (80% mai mult) și Enel, CEZ, Electrica, Engie, cu 91% în plus. Lista continuă cu un număr de 65 de oferte, cea mai scumpă fiind a companiei Cyeb SRL, respectiv 1.356 lei pe kWh (cu 1.700% în plus față de prețul plafonat).

Facturi mai mari și la gaze

Veștile nu sunt mai bune nici pentru facturile la gaz, mai ales pentru cei care locuiesc în zone montane și consumă mai mult. Am ales pentru exemplificare o factură de 662 lei a Adrianei C. din Brașov, care a utilizat 2.921 kWh în luna martie (ultima lună cu consum mare).

Potrivit comparatorului de prețuri, cea mai ieftină ofertă începând cu 1 septembrie este a E.ON, cu 30% în plus, urmată de CEZ, Enel, Electrica, Nova Power and Gas (41-42% în plus) și Engie (123% în plus). Urmează alte 20 de oferte, cea mai mare fiind a companiei MVM Energy (cu 2.500% în plus).

Ofertele din comparatorul de prețuri variază în funcție de zona geografică a consumatorilor, dar și în funcție de tipul de contract pentru care optează aceștia, cu abonament sau fără.

Legislația actuală permite consumatorilor de energie și gaze să se tranfere oricând de la un furnizor la altul în maximum 21 de zile, fără costuri suplimentare.

Prețul energiei crește din nou pe bursă

Începând din noiembrie 2021, când statul a instituit prima variantă a schemei de plafonare a prețurilor, subvențiile acordate de stat pentru facturile la electricitate și gaze s-au ridicat la 18,7 miliarde de lei.

În goana autorităților de a găsi soluții pentru a reduce cheltuielile bugetare, a apărut și posibilitatea renunțării la aceste plafoane. Mai ales că, pe bursă, prețul energiei este mai mic decât în perioada similară a anului trecut. Mai exact, în iulie 2023, prețul mediu pe piața spot a bursei de energie OPCOM a fost cu 73% mai redus decât în iulie 2022.

Însă, chiar dacă în prima jumătate a acestui an, prețul pe bursă a fost în scădere continuă, el a început să crească din nou în luna iulie, cu 13% față de luna iunie.

Soluția: eliminarea treptată a subvențiilor

Potrivit Asociației Energia Inteligentă, o soluție ar putea fi eliminarea treptată a subvențiilor.

“În concluzie, o eventuală decizie de eliminare a plafonării prețurilor la gaze trebuie luată cu cel puțin 6 luni înainte, urmată de un calendar de eliminare a plafonării/ compensării, astfel încât să nu se ajungă în situația în care consumatorii să sufere mai mult decât dacă această schema de ajutor nu ar fi fost introdusă și să nu determine o modalitate de a crea profituri excedentare conjuncturale pentru furnizori”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele asociației, potrivit unui comunicat de presă.

Sursă foto: Dreamstime.com